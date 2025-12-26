Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली ने लिस्ट A क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, हैरत में विश्व क्रिकेट

- विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक जमाए हैं
- उन्होंने गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था
- कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 58 शतक और 85 अर्धशतक के साथ 16,207 रन पूरे किए हैं
Virat Kohli World record: 15 साल बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेलते हुए विराट कोहली ने पहली मैच में शतक और दूसरी मैच में अर्धशतक जमा दिया. किंग कोहली ने फिर कई रिकॉर्ड बनाये और सोशल मीडिया पर उनके कारनामों को देखने वालों का सैलाब आ गया. विराट कोहली ने गुजरात के ख़िलाफ़ शुक्रवार को 29 गेंदों पर अर्द्धशतक पूरा करते हुए 61 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली और इस पारी को 13 चौकों और 1 छक्के लगाकर धमाका कर दिया. विराट ने 77 रन की पारी खेली और साथ ही लिस्ट A क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफलता हासिल कर ली है.
किंग ने फिर पहना वर्ल्ड रिकॉर्ड का ताज
विराट कोहली ने अपने 344वें लिस्ट-A के मैच में 58 शतक और 85 अर्द्धशतक अपने नाम कर लिए हैं. विराट के नाम लिस्ट-A में अब 16,207 रन हो गये हैं. बड़ी बात ये भी है कि अपनी 85वीं अर्द्धशतक के साथ उन्होंने माइकल बेवन के सबसे ज़्यादा औसत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. क्रिकेट फ़ैन्स ने ये बताने में देर नहीं की कि विराट का बैटिंग औसत 57.87 हो गया है जो लिस्ट-A में अब माइकल बेवन के 57.86 से बढ़कर एक रिक़ॉर्ड बन गया है.
लिस्ट- A में बैटिंग औसत के मामले में टॉप पर विराट हैं तो टॉप-10 में 4 भारतीय धुरंधर.
|बल्लेबाज
|टीम
|औसत
|विराट कोहली
|भारत
|57.87
|माइकल बेवन
|ऑस्ट्रेलिया
|57.86
|सैम हैन
|इंग्लैंड
|57.76
|शान मसूद
|पाकिस्तान
|57.13
|चेतेश्वर पुजारा
|भारत
|57.01
वैसे इस लिस्ट में टॉप 10 में विराट और पुजारा समेत भारत के पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम भी शामिल हैं. यानी 10 में से 4 भारतीय खिलाड़ी टॉप 10 में दमकते नज़र आते हैं.
गंभीर फिर होने लगे ट्रोल
एक और ख़ास बात ये है कि हाल के दिनों में जब भी विराट कोहली या रोहित शर्मा रन बटोरते हैं, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते नज़र आते हैं
This version of Virat Kohli is even better than the 2016 version 🥶 pic.twitter.com/un7GCpeL6j— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 26, 2025
Thank You Gautam Gambhir for reigniting fire in his belly.— Rajiv (@Rajiv1841) December 26, 2025
Virat Kohli at 37 is outperforming peak version of himself in ODIs❤️🐐 pic.twitter.com/1DPGwI85OG
एक फ़ैन ने ‘X' पर लिखा, “विराट की आग भड़काने के लिए गौतम गंभीर का शुक्रिया! 37 साल के विराट अब वनडे में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं.”
Virat Kohli 53 runs in 29 balls (11x4, 1x6) Delhi 62/1 #DELvGUJ #VijayHazare #Elite Scorecard:https://t.co/h35Gb5hu0T— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 26, 2025
धुंआ बनकर उमड़ रहे हैं धुरंधर के रन
वैसे ये बात सही है कि विराट अपने लाजवाब फॉर्म में दिख रहे हैं. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में उन्हें मैन ऑफ़ द सीरीज़ के ख़िताब से नवाज़ा गया. अपनी हर पारी में वो एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं. पिछली 6 पारियों में उनके बल्ले से रन धुंआ बनकर उमड़ रहे हैं.
पिछली 5 पारियों में विराट ने 74* (81), 135 (120), 102 (93), 65* (45), 131 (101) रन बनाए जबकि आज 61 गेंदों पर 77 रन जोड़े. यानी पिछली 6 पारियों में उनके नाम 2 नाबाद अर्द्धशतक, 2 शतक और 4 अर्द्धशतकीय पारियां हैं
इंटरनेट पर तोड़फोड़, 1 मिलियन गूगल सर्च
विराट कोहली इंटरनेट और सोशल मीडिया के भी बेताज बादशाह हैं. दो दिनों पहले विराट ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में शतकीय पारी खेली तो गूगल इंडिया पर उन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सर्च किया और गूगल ने इसे सेलेब्रेट भी किया
