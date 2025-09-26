बेड के अंदर छिपा था बीवी का लवर, देखकर हैरान रह गए लोग, फिर घरवालों ने किया ऐसा हाल - देखें Video

शादी-ब्याह के मौके पर दहेज की परंपरा अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है. कई बार यह प्रथा रिश्तों में तनाव और कलह का कारण भी बन जाती है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया. यह वीडियो ‘दहेज के बेड' से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें छुपा था दुल्हन का एक राज़, जो पूरे समाज के लिए हैरान करने वाला साबित हुआ. फिलहाल, एनडीटीवी इस वीडियो में दिखाई गई घटना की पुष्टि नहीं करता है.

बेड के अंदर छिपा मिला दुल्हन का प्रेमी

वीडियो में देखा गया कि शादी के बाद जब दहेज का सामान घर लाया गया, तो परिवार वाले बेड खोलकर देखने लगे. सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही बेड का पर्दा हटाया गया, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. अंदर छिपा हुआ मिला दुल्हन का प्रेमी. यह नजारा देखकर घरवाले और रिश्तेदार हैरान रह गए. लोगों का कहना है कि दुल्हन पहले से ही इस युवक के साथ रिश्ते में थी, लेकिन परिवार की जिद और समाज के दबाव में उसने दूसरी जगह शादी कर ली. शादी के बाद भी उसने अपने प्रेमी से नाता नहीं तोड़ा और उसे घर तक ले आई. यही कारण है कि पूरा मामला उजागर होते ही सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

देखें Video:

Dahej ke bed ke saath lover free pic.twitter.com/k83LiJxgot — Bhumika (@sankii_memer) September 24, 2025

जबरन की गई शादी का नतीजा

इस वीडियो को एक्स पर @sankii_memer नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 7.18 लाख बार से ज्यादा देखा जा चुका है. इस पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है ' अरे यह मेरे बगल वाले गांव का है.' एक और यूजर ने कमेंट किया है ' पतला सा डंडा भाई बेसबॉल बैट लेकर आता वह भी आयरन वाला.' एक और यूजर ने कमेंट किया है ' ऑलरेडी लवर हो तो शादी क्यों करते हैं अपने घर वालों को मनाना सीखो.' इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों और दहेज प्रथा को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है. लोग कह रहे हैं कि जबरन की गई शादी का नतीजा ऐसा ही होता है. वहीं, कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं – “दहेज में बेड के साथ लवर फ्री मिलना तो हद है.”

लोग इसे फेक कंटेंट बता रहे हैं

वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे नकली और फेक कंटेंट बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सच भी हो सकता है, क्योंकि समाज में कई बार ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं. इस घटना से यही सीख मिलती है कि शादी जैसे रिश्ते में पारदर्शिता और सहमति बेहद जरूरी है. वरना नतीजा समाज के सामने तमाशा बनकर ही सामने आता है.

यह भी पढ़ें: उज्बेकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर, गाता है हिंदी बॉलीवुड गाने, सुनकर हैरान रह जाते हैं लोग, देखें Video

टैलेंटेड तोता! पक्षी ने हेलमेट पहन दौड़ाई साइकिल, वायरल Video देख लोग शॉक्ड, बोले- कमाल है भाई...

धनतेरस से भाई दूज तक, 9 दिनों का हॉलीडे पैकेज, पोस्ट देख प्राइवेट जॉब वाले परेशान, सरकारी वालों के मजे ही मजे!