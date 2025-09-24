बिना हेलमेट, पैर क्रॉस करके, हाथ में फोन लिए स्कूटी चला रहा था शख्स, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां

लड़कों को बाइक और स्कूटी चलाने का इतना एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें सड़क पर निकलने का कोई डर नहीं रहता है. कोई हाथ छोड़कर बाइक चलाता है तो, कोई खड़े होकर सड़कों पर स्कूटी और बाइक दौड़ाता है. यह मानकर चलिए कि जैसे लड़कों को दुपहिया वाहन को अपनी मर्जी से चलाने का वरदान मिला हुआ है. अब सड़क से आई इस तस्वीर को देखें, इसमें कैसे एक युवक स्कूटी को अपने घर की कुर्सी मानकर उसपर बैठा है और एक हाथ से स्कूटी और दूजे हाथ से फोन चला रहा है. सोशल मीडिया इस तस्वीर ने लोगों को भड़का दिया है.
पैर पर पैर रख चलाई स्कूटी (Man rides scooty without helmet)
इस तस्वीर को रेडिट पर शेयर किया गया. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक युवक स्कूटी पर कैसे पैर पर पैर रखे बैठा है और उसके एक हाथ में स्कूटी का हैंडल तो दूसरे हाथ में फोन लगा हुआ है. और तो और सिर पर हेलमेट भी नहीं है. युवक को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह सड़क पर है और ऐसी लापरवाही से उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, इस तरह ड्राइविंग करके यह लोग कैसे जिंदा रह लेते हैं'. अब इस पोस्ट पर रेडिट यूजर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.
Just can't anymore. How are these people alive driving like this ??
byu/Decent_Art_5443 indelhi
लोगों का फूटा गुस्सा (Viral Reddit Post)
जोखिम भरी इस तस्वीर एक यूजर ने लिखा है, 'सवाल यह है कि ट्रैफिक पुलिस आप और हम जैसे लोगों को ही पकड़ेगी, लेकिन उन्हें नहीं, क्यों? दूसरे ने लिखा है, 'यह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि औरों की भी लाइफ जोखिम में डाल रहा है'.तीसरे ने लिखा है, 'इस तरह सड़क पर माहौल खराब करना ठीक नहीं है'. एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, लड़कियों को ही क्यों सभी फन करने चाहिए'. सड़क से आई इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे हैं और इस युवक पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: मेट्रो में ही पूरा मेकअप करने लगा शख्स, देखकर यात्रियों ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन, वायरल हो गया Video
हिंदुस्तानी से शादी कर विदेशी महिला की चमकी किस्मत, लाइफ में आए ये 3 बड़े बदलाव, बोली- मैं सोच भी नहीं सकती कि...
शेर से छिपकर झाड़ियों में बैठा था जंगली हिरण, जंगल के राजा ने पहचान ली गंध, छलांग मारकर दबोचा और हो गया खेला
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं