शेर से छिपकर झाड़ियों में बैठा था जंगली हिरण, जंगल के राजा ने पहचान ली गंध, छलांग मारकर दबोचा और हो गया खेला

जंगल का अपना एक अनोखा नियम है – यहां केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि सतर्क रहने वाले जीव भी जिंदा रह पाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इस नियम को बिल्कुल सच साबित कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शिकार अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिपकर बैठ गया. उसे लगा कि शेर आएगा, इधर-उधर घूमेगा और फिर वहां से चला जाएगा. लेकिन, उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि शेर के पास केवल ताकत ही नहीं बल्कि गंध पहचानने की अद्भुत क्षमता भी होती है.

शेर की गंध पहचानने की ताकत

शेर जंगल का राजा कहलाता है और उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है. जब वह शिकार की तलाश में निकलता है तो सिर्फ पैरों के निशान ही नहीं बल्कि हवा में फैली गंध को भी महसूस कर लेता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर धीरे-धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा और एक पल बाद उसने झाड़ियों में छिपकर बैठे वाइल्डबीस्ट की गंध को भांप लिया. फिर जैसे ही शिकार की मौजूदगी का पता चला, शेर ने हमला करके उसे दबोचा और उसका खेल खत्म कर दिया.

देखें Video:

वीडियो इंटरनेट पर बना सनसनी

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @manja_kema नाम के पेज से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है- राजा अपने इलाके में गश्त लगा रहा था और उसे जीवन की हल्की सी खुशबू आ रही थी. एक जंगली हिरण सपना देख रहा था, राजा की मौजूदगी से अनजान. जंगल में झपकी लेना बहुत महंगा पड़ सकता है. इस वीडियो को अबतक 41 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और एक लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

जंगल का नियम - ताकतवर ही जीतता है

वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने लिखा कि यह प्रकृति का संतुलन है, जहां कमजोर हमेशा शिकार बनता है और ताकतवर जीव अपना पेट भरते हैं. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह दृश्य देखने के बाद समझ आता है कि क्यों शेर को असली “राजा” कहा जाता है. उसकी चालाकी, धैर्य और गंध सूंघने की क्षमता उसे जंगल के अन्य जानवरों से अलग बनाती है. यह वीडियो हमें यह भी सिखाता है कि जंगल में जीवित रहना केवल ताकत पर निर्भर नहीं करता बल्कि चतुराई और सतर्कता पर भी टिका होता है. शिकार ने सोचा कि वह झाड़ियों में छिपकर सुरक्षित है, लेकिन “राजा” की तेज इंद्रियां उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आईं.

यह भी पढ़ें: शेरों ने जब किया टूरिस्ट जीप पर कब्ज़ा! जंगल सफारी में Jeep पर राइड का मज़ा लेता दिखा जंगल का राजा

केयरटेकर की गोद में बैठना चाहता था हाथी का बच्चा, बार-बार कर रहा था ऐसी हरकत, आखिर में पूरी कर ही ली ज़िद

पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा