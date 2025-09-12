क्या है ये Nano Banana ट्रेंड? सिर्फ 3 स्टेप्स से बनाएं AI से 3D फोटो, इस ट्रिक से वायरल करें अपनी तस्वीर

विज्ञापन
अब 3डी फोटो बनाने का नया ट्रेंड (Google AI Nano Banana 3D Photo) पूरी दुनिया में छा गया है. एक्स और इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक यूजर इस ट्रेंड में शामिल होकर अपनी तस्वीरें बना रहे हैं.

What is Nano Banana Trend: AI टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है. कभी स्कैच तो कभी घिबली आर्ट वाले फोटो लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं. अब 3डी फोटो बनाने का नया ट्रेंड (Google AI Nano Banana 3D Photo) पूरी दुनिया में छा गया है. एक्स और इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक यूजर इस ट्रेंड में शामिल होकर अपनी तस्वीरें बना रहे हैं. वहीं, कहीं लोग इस बात का मलाल कर रहे हैं कि आखिर लोग इस 3डी फोटो को कैसे तैयार कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी इस तरह की 3डी फोटो बनाना चाहते हैं तो, बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें और फिर आप भी इस ट्रेंड में शामिल हो जाएंगे.

नैनो बनाना 3डी फिगराइन ट्रैंड' क्या है? (What is the 'Nano Banana 3D figurine' trend?)

सबसे पहले जानेंगे आखिर 'नैनो बनाना 3डी फिगराइन ट्रेंड' आखिर क्या है? इसमें एक प्रॉम्प्ट (टेक्स्ट) के जरिए फोटो फिगरिन (Figurine) स्टाइल में तैयार किया जाता है. इसमें सोलो, फैमिली और अपनी कई तरह की फोटो को गूगल जेमिनी में अपलोड करें और फिर कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपकी 3डी फोटो आ जाएगी, जिसे आप अपने व्हाट्स एप स्टेटस पर लगाकर, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर इस ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं. एक और बात, इसमें ना सिर्फ आप कई तरह के 3डी स्टाइल फोटो, बल्कि 3डी वीडियो भी बना सकते हैं. यह कैसे करना है, चलिए स्टेप बाई स्टेप जानते हैं.


इन 3 स्टेप्स से तैयार करें 3डी फोटो ( Follow These 3 Steps for Nano Banana trend)

स्टेप 1- सबसे पहले आप अपने मोबाइल या वेबसाइट पर गूगल जेमिनी (Google Gemini) को ओपन करें.

स्टेप 2- गूगल जेमिनी ओपन करने के बाद आपको एक मैसेज बॉक्स दिखेगा, जिसमें (+) के साइन पर क्लिक कर आप अपनी कोई भी फोटो अपलोड करें. अच्छी क्वालिटी की फोटो हो तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा.

स्टेप 3- इसके बाद आपको मैसेज बॉक्स में प्रॉम्प्ट (टेक्स्ट) डालना होगा. कुछ ही सेकंड में गूगल जेमिनी आपकी 3 डी फिगरिन फोटो तैयार करके दे देगा.

गूगल जेमिनी में जाकर आप नैनो बनाना AI से कई तरह की 3 डी फोटो बना सकते हैं, जिसमें वीडियो फॉर्मेट भी शामिल है.

नैनो बनाना टिप्स और ट्रिक्स (Nano Banana Tips And Tricks)

1. बेहतर फोटो के लिए आप अपना हाई क्वालिटी फोटो ही अपलोड करें.
2. अगर आप तरह-तरह के स्टाइल वाले फोटो चाहते हैं, तो अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट (टेक्स्ट) को चुने.
3. फोटो तैयार होने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर करते समय ट्रेडिंग हैशटैग का जरूर डालें, इससे आपको फोटो वायरल हो जाएगा.

क्या फ्री में होगा तैयार ? (Is Nano Banana free?)
ध्यान रहे बिना लॉगिन और चार्ज के आपके पास सिर्फ ट्रायल के दो चांस होंगे. उसके बाद आप लॉगिन कर और कुछ चार्ज करके इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको 2.0 फ्लैश (3 डी स्टैच्यू फोटो) और 2.5 फ्लैश (3डी ओरिजिनल फोटो) फॉर्मेट में फोटो मिलेंगे. 

