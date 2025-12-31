विज्ञापन

अनाया बांगर का इंस्टाग्राम पोस्ट में छलका दर्द, बोलीं- 2025 ने सब कुछ ले लिया

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन बांगड़ (अनाया) ने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई है, जिसके बाद वो लड़की बन चुके हैं. 2025 खत्म होने से पहले अनाया ने अपने दिल का दर्द सोशल मीडिया पर उड़ेल दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
अनाया बांगर का इंस्टाग्राम पोस्ट में छलका दर्द, बोलीं- 2025 ने सब कुछ ले लिया
जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा बीता अनाया बांगड़ का साल 2025
नई दिल्ली:

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन बांगड़ (अनाया) ने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई है, जिसके बाद वो लड़की बन चुके हैं. अनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल का भी हिस्सा बनी थीं, जहां पर उन्हें बहुत पसंद किया गया था. अनाया के लिए साल 2025 किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है. सर्जरी से लेकर शो तक उनकी जिंदगी में कई बदलाव हुए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करके अपनी एक साल की जर्नी लोगों को बताई है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या बदलाव आए हैं उन्होंने सबके बारे में लिखा है.

कैसा रहा साल 2025

अनाया ने ढेर सारी फोटोज शेयर करते हुए लिखा, "2025 आराम से नहीं आया. यह ऐसी लड़ाइयों से शुरू हुआ, जिन्हें कोई देख नहीं सकता था. जनवरी सर्वाइवल का महीना था, रणनीति का नहीं. मैं खुद से,अपने डर से, अपने अतीत से और उन उम्मीदों के बोझ से लड़ रही थी, जिन्हें उठाने की जिम्मेदारी मेरी कभी नहीं थी. अप्रैल में, मैं अपने असली रूप में भारत लौटी. चुपचाप नहीं, आधे-अधूरे नहीं, पूरी तरह से. घर लौटने का मतलब कुछ जगहों पर प्यार था, कुछ जगहों पर विरोध और यह सीखना कि हिम्मत हमेशा जोरदार नहीं दिखती, कभी-कभी यह बस गायब न होने का चुनाव करना होता है".

अनाया ने आगे लिखा, "अगस्त ने मुझसे सब कुछ ले लिया. दो जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी. दर्द, सब्र, कमजोरी. एक पुराने शरीर, एक पुरानी पहचान को छोड़ना और इस भरोसे के साथ कि बदलाव की बेचैनी इसके लायक थी. सितंबर ने मुझे दुनिया के सामने एक ऐसे तरीके से पेश किया जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था".

रियलिटी शो में की एंट्री

अनाया ने आगे लिखा, "मेरा रियलिटी टीवी डेब्यू राइज एंड फॉल, पहचान मिलना नशा जैसा हो सकता है लेकिन यह आपको पूरी तरह से बेनकाब भी कर सकता है. मैंने सीखा कि कहानियां कितनी जल्दी बनती हैं, लोग जिस चीज को नहीं समझते, उसे कितनी आसानी से जज करते हैं और जब शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है. नवंबर में, मैं वहां वापस गई जहां मेरा दिल हमेशा से रहा है- क्रिकेट. तारीफ के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं बल्कि खुद को यह याद दिलाने के लिए कि कुछ सपने मरते नहीं हैं. वे बस आपके मजबूत होकर लौटने का इंतजार करते हैं".

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anaya Bangar, Anaya Bangar Instagram Post, Anaya Bangar Emotional Post, Anaya Bangar Pain, Anaya Bangar Viral Post
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com