दो पैरों पर खड़ी हो दूल्हे को लेकर भागी घोड़ी, देखते रहे गये बाराती, Video देख बोले लोग- जबरदस्त एंट्री है!

शादी का सीजन हो और बारात से मजेदार वीडियो वायरल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. जैसा कि उत्तर भारत में इस विंटर वेडिंग सीजन में एक के बाद एक दूल्हा घोड़ी चढ़ रहा है और लड़की की डोली उठ रही है तो कुछ-कुछ शादियों से प्यारे, खूबसूरत और शानदार वीडियो के साथ-साथ फनी वेडिंग वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. वेडिंग से आए दूल्हे के इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे स्टंट या गुगली? सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो लोगों को खूब हंसाने का काम कर रहा है और इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं.



दूल्हे को लेकर भागी घोड़ी

इस वीडियो में देखेंगे कि बारात में घोड़ी पर बैठा दूल्हा उस वक्त सहम गया, जब घोड़ी दो पैरों पर खड़ी होकर दौड़ने लगी. इधर, बेचारे दूल्हे की जान हलक में आ गई और घोड़ी वाला अपनी घोड़ी को संभालता नजर आया. थोड़ी दूर तक दो पांवों पर चली इस घोड़ी ने बारात के भी होश उड़ा दिए, लेकिन जैसे ही यह घोड़ी ठहरी दूल्हे की भी जान में जान आई. इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स से ज्यादा लाफिंग इमोजी नजर आ रहे हैं. चलिए यह भी पढ़ लेते हैं कि इस मजेदार वीडियो पर लोगों को क्या रिएक्शन आ रहे हैं.

देखें Video:

लोगों ने ली दूल्हे की फिरकी

दूल्हे और घोड़ी के इस शॉकिंग वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अब इस घोड़ी वाले को आधी पेमेंट मिलेगी'. दूसरा लिखता है, 'बैंड वालों को इतनी तेज बजाने की क्या जरूरत है'. तीसरे ने लिखा है, 'दूल्हे के साथ सीन होते होते रह गया'. चौथे ने लिखा है, 'यह सब क्या देखना पड़ रहा है'. वेडिंग बारात से आए इस फनी वीडियो को 13 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और 8 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं . इस वीडियो को यूजर्स ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं.

