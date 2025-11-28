क्या सौरव जोशी ने चुपचाप शादी कर ली या किसी शूट का हिस्सा? ऋषिकेश से तस्वीरें और Video वायरल

Sourav Joshi wedding: यूट्यूबर सौरभ जोशी को आज हर कोई जानता है. अपने डेली वलॉग्स की वजह से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुके सौरभ जोशी देश के बड़े यूट्यबर्स में से एक हैं. अगर हम बात करें उनकी पर्सल लाइफ की तो उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय काफी हलचल है. सोशल मीडिया पर इस समय ऐसे कई वीडियो और बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, उन्होंने अपनी मंगेतर अवंतिका भट्ट के साथ ऋषिकेश में चुपचाप सात फेरे ले लिए हैं. करोड़ों फॉलोअर्स वाले सौरव अपने जीन की हर खुशी और हर पल आमतौर पर व्लॉग में दिखाते हैं, ऐसे में यह चर्चा उनके चाहने वालों के लिए और भी दिलचस्प बन गई है.

रेडिट पर पोस्ट हुई ‘दूल्हा-दुल्हन' वाली तस्वीरें

रेडिट के एक ग्रुप में एक यूजर ने कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें सौरव और अवंतिका दूल्हा-दुल्हन के पारंपरिक पहनावे में दिखाई दे रहे हैं. दावा है कि यह समारोह ऋषिकेश के एक निजी रिसॉर्ट में हुआ. तस्वीरों में वे वैदिक मंत्रों के बीच रस्में निभाते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है, कि क्या यह शादी सच है या किसी शूट का हिस्सा?

फेसबुक पर वायरल हुआ वरमाला वाला Video

सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, फेसबुक पर दीप्ति सनवाल नाम की एक यूजर ने वरमाला का वीडियो भी साझा किया है. वीडियो में सौरव और अवंतिका एक-दूसरे को वरमाला पहनाते नज़र आते हैं. कैप्शन में लिखा है- “बधाई हो सौरव जोशी की शादी.” इस क्लिप ने फैंस में उत्सुकता और बढ़ा दी है.

अवंतिका का नाम अब फैंस के लिए नया नहीं

कुछ महीने पहले तक फैंस अंदाज़ा लगा रहे थे कि सौरव की जीवनसंगिनी कौन होगी. इस साल नवंबर के मध्य में सौरव ने इंस्टाग्राम पर अवंतिका के साथ तस्वीरें साझा करके उन्हें अपनी मंगेतर बताया था. यह घोषणा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.

स्केच आर्टिस्ट से देश के सबसे बड़े व्लॉगर तक का सफर

सौरव जोशी की कहानी हमेशा से प्रेरणादायक रही है. उन्होंने शुरुआत एक स्केच आर्टिस्ट के रूप में की थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को व्लॉग्स में दिखाना शुरू किया, तो वे देश के सबसे लोकप्रिय व्लॉगर बन गए. उनकी सादगी, परिवार के प्रति लगाव और ईमानदार अंदाज़ ने उन्हें युवा पीढ़ी का फेवरेट बना दिया है.

फैंस खुश, लेकिन सवाल भी कई

वायरल तस्वीरों ने फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं. क्या शादी सच में हो गई है? अगर हां, तो इतना निजी आयोजन क्यों? जिस व्लॉगर ने अपने जीवन का लगभग हर पल दर्शकों के साथ साझा किया, उसने शादी जैसी बड़ी घटना छुपाई क्यों? कई लोगों को लगता है कि यह किसी शूट का हिस्सा भी हो सकता है. आखिर जवाब तो सौरव के अगले व्लॉग में ही मिल पाएगा.

इंटरनेट पर बधाइयों की बाढ़

जब तक सौरव खुद यह जानकारी नहीं देते, प्रशंसकों में उत्सुकता बनी रहेगी. हालांकि वायरल तस्वीरों और वीडियो ने फैंस को बेहद खुश कर दिया है और सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों की झड़ी लग रही है.

यह भी पढ़ें: Video: बलिया में आशीर्वाद देने पहुंचे BJP जिलाअध्यक्ष, स्टेज टूटा और दूल्हा-दुल्हन समेत भर-भराकर गिरे सभी लोग

घबराए यात्री ने उड़ान शुरु होने से पहले ही खोल दिया विमान का दरवाजा, फिर जो हुआ, हुई बड़ी कार्रवाई

दो पैरों पर खड़ी हो दूल्हे को लेकर भागी घोड़ी, देखते रहे गये बाराती, Video देख बोले लोग- जबरदस्त एंट्री है!