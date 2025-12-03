पाकिस्तानी ऐसा भी कर सकते हैं सोचा नहीं था, लगेज कंपार्टमेंट को बना डाला बिज़नेस क्लास

पाकिस्तान की एक मॉडिफाइड लो-फ्लोर बस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस बस ने अपनी अनोखी और अजीबोगरीब क्रिएटिविटी से लोगों का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर लग्जरी बसों में सीटिंग और स्लीपिंग, ये दो ही कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इस बस में तीसरा कंपार्टमेंट भी दे दिया गया है, वो है बिज़नेस क्लास. पहली नज़र में यह आइडिया इनोवेटिव लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर यह सेटअप देखकर हंसी छूट जाती है.

लगेज कंपार्टमेंट को बना दिया बिज़नेस क्लास

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की यह लग्जरी बस नीचे वाले लगेज कंपार्टमेंट को पूरी तरह मॉडिफाई कर ‘बिज़नेस क्लास' में बदल देती है. वीडियो में कैप्शन भी इसी बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान की कुछ बसों में बिज़नेस क्लास सीटें उसी जगह बनाई जाती हैं, जहां आमतौर पर यात्रियों का सामान रखा जाता है. मजेदार बात यह है कि नीचे बनाए गए इस कंपार्टमेंट को लेमोज़िन कार की तरह पेंट किया गया है और ऊपर बड़े अक्षरों में ‘लेमोज़िन' भी लिख दिया गया है. इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बस के नीचे किसी लेमोज़िन कार को जोड़ दिया गया हो.

देखें Video:

Pakistani buses with “business class” seating where the luggage hold should be pic.twitter.com/A8A0zEnyGY — Epic Clip Vault (@EpicClipVault) December 2, 2025

लेमोज़िन-स्टाइल मॉडिफिकेशन ने बढ़ाया मजा

नीचे के हिस्से में बने बिज़नेस क्लास के हर सेक्शन के लिए अलग-अलग छोटे दरवाजे भी दिए गए हैं. यह डिज़ाइन देखकर ऐसा महसूस होता है कि बस चल नहीं रही, बल्कि लेमोज़िन कारों की एक लाइन ऊपर बस को उठा रही हो. अंदर की जगह भी पर्याप्त है, जहां दो लोग आसानी से बैठ या लेट सकते हैं.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक शख्स ने पूछा- जब पूरा लगेज वाला हिस्सा ही बिज़नेस क्लास बन गया, तो अब यात्रियों के बैग कहाँ रखे जाएंगे? दूसरे यूज़र ने लिखा- बस के सस्पेंशन के ठीक नीचे बैठकर यात्रा करना शायद उतना आरामदायक नहीं होगा. एक अन्य कमेंट में कहा गया कि लगेज स्पेस से कमाई नहीं होती, इसलिए यात्री आकर्षित करने के लिए ऐसे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं. यह बस पाकिस्तान की जुगाड़ तकनीक और अनोखी सोच का ऐसा उदाहरण बन गई है, जिसने सोशल मीडिया पर दर्शकों को हैरान भी किया और खूब हंसाया भी.

