कैब ड्राइवर की महिला के साथ खौफनाक हरकत, बोला- यह मेरा इलाका है, आप वापस नहीं जा सकतीं... और फिर जो किया...

सोचिए कि अगर आप कैब बुक करके कहीं जा रही हैं और बीच रास्ते में कैब ड्राइवर आपसे अजीबोगरीब बातें करने लगे और साथ ही आपको धमकी भी दे कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपका रास्ता बदलकर आपको कहीं और ले जाएगा. अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी डर जाएगा. ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद की एक महिला के साथ, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक सामान्य सी कैब राइड अचानक ऐसा मोड़ ले गई कि उसकी जान खतरे में पड़ती दिखी. महिला ने बताया कि वह एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर का व्यवहार लगातार अजीब होता गया.

“क्या आप मुस्लिम हैं?”

महिला ने लिखा, कि जैसे ही वह कैब में बैठी, ड्राइवर ने अचानक पूछा- “क्या आप मुस्लिम हैं?” उसने जैसे ही ‘हां' कहा, ड्राइवर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा- “आप बहुत खूबसूरत हैं. ” महिला ने इसे एक सामान्य तारीफ मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया, लेकिन यही शुरुआत थी एक खतरनाक बातचीत की.

कैब वाले ने बदल दिया रास्ता

कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने कैब को नियत मार्ग से हटाकर टोलिचौकी की तरफ मोड़ दिया. महिला ने सोचा कि शायद यह कोई शॉर्टकट होगा, इसलिए उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी. लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक कहा- “मैम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं… मुझे आप बहुत पसंद हैं". इसके बाद उसने और भी डराने वाली बात कही- “यह मेरा इलाका है… आप यहां से वापस नहीं जा सकतीं है.

तुरंत दिखाई सूझबूझ, भेजा लाइव लोकेशन

डरी हुई महिला ने तुरंत अपने दोस्तों को लाइव लोकेशन भेज दी और पुलिस से संपर्क किया. सौभाग्य से उसके एक दोस्त का संबंध मीडिया से था, जिसने मामले को तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाया. पुलिस ने कैब की लोकेशन ट्रैक की और टीम मौके पर पहुंची.जल्द ही महिला को सुरक्षित कार से बाहर निकाला गया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई.

ड्राइवर की पहचान सामने आई

महिला की पोस्ट के मुताबिक, ड्राइवर का नाम शैक मुज्जाहिद था, जो मूल रूप से बर्मा का रहने वाला है और पिछले छह साल से हैदराबाद में रह रहा है. दोस्तों ने लगाई डांट, महिला का जवाब दिल छू लेने वाला. घटना के बाद उसके दोस्तों ने कहा कि वह “बहुत फ्रेंडली” थी. महिला ने जवाब दिया- “मुझे कैसे पता चलता कि कोई इस तरह व्यवहार करेगा?”

महिला ने उठाया बड़ा सवाल

एक अन्य पोस्ट में महिला ने चिंता जताई कि कई बाहरी और अवैध लोग सरकार की सब्सिडी लेकर आसानी से टैक्सी और ऑटो खरीद रहे हैं. उसने कहा कि ऐसे ड्राइवर आसानी से महिलाओं की लोकेशन, घर का पता और ऑफिस जान लेते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है. महिला ने लिखा, यह बहुत डराने वाला है.

सोशल मीडिया पर बढ़ी चिंता

इस घटना के सामने आने के बाद हैदराबाद, महिलाओं की सुरक्षा और कैब सर्विस की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा तंत्र की मांग कर रहे हैं.

