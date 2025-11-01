छोटे से लड़के ने भोजपुरी गाने पर किया जादुई डांस, दिखाई ऐसी मनमोहक अदा, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा Video

Little Boy magical Dance: सोशल मीडिया पर कई तरह के मजेदार वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद मजा तो आता ही है, साथ ही हंस-हंस कर पेट में दर्द भी हो जाता है. एक ऐसा ही शानदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा लड़का शानदार डांस कर रहा है. यकीनन वीडियो देखने के बाद आप अपनी टेंशन को भुला देंगे.

छोटे से लड़के ने लूट ली महफिल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का सफेद शर्ट और नीले रंग की निक्कर को पहनकर भोजपुरी गाने "भईनी हम बावरिया तोहार" पर डांस कर रहा है. आपको बता दें, छोटा लड़का अपनी मस्ती में बेहद ही शानदार डांस कर रहा है. देखने से ऐसे लग रहा है, जैसे लड़के डांस को कोरियोग्राफ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. वहीं जब लड़का नाचता है, तो उसकी बहन काफी हंसती है और परिवार के लोग उसे चीयर- अप करते हैं.

बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो 'Disco Saksham' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई है. जिसमें कैप्शन में "दादी के घर में मस्ती का समय", बता दें, इस अकाउंट पर लड़के की कई डांस की वीडियो अपलोड की गई है.

देखें Video:

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर छोटे से लड़के का डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अब तक 2,356,453 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लाखों में व्यूज आए हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'लड़के ने अपने डांस से महफिल लूट ली', दूसरे यूजर ने लिखा, 'कौन कहता है लड़का, लड़कियों से अच्छा नहीं नाच सकता है', तीसरे यूजर ने कहा, 'वाह हर डांस का स्टेप बेस्ट है, लड़के ने मौज कर दी'.

