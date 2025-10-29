मैं कॉकरेच मारता हूं, पाप किसे लगेगा? भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Aniruddhacharya Funny Reply Viral: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने श्रद्धालुओं को अजीबो-गरीब सॉल्यूशन देने के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर महाराज जी कॉमेडी के सरताज माने जाते हैं. उनका कोई वीडियो आए और आप बिना हंसे चले जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता. एक बार को आप कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के शो में चुप बैठ जाएंगे, लेकिन महाराज के दरबार में आप जब तक बैठे रहेंगे लोटपोट होते रहेंगे है. महाराज अपने भक्तों की परेशानी का सॉल्यूशन इतने मजेदार ढंग में देते हैं, कि फरियादी भी एक बार को अपनी समस्या को भूल जाता है. अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां महाराज के सामने एक भक्त ने ऐसा सवाल पूछा, जिसका महाराज जी ने उसे संतुष्ट करने वाला उत्तर दिया .



महाराज से ये क्या पूछ लिया

दरअसल, महाराज जी के दरबार में पहुंचा यह भक्त एक कीटनाशक कंपनी में काम करता है. इसने महाराज को पहले अपनी बात बताई और फिर पूछा कि क्या उसे भी ऐसा करने का पाप लगेगा? भक्त ने बताया, 'महाराज जी मैं पेस्ट और कंट्रोल कंपनी में काम करता हूं और घर-घर जाकर कीड़े-मकोड़े जैसे कॉकरोच आदि को केमिकल से मारता हूं, क्या इसका पाप मुझे लगेगा या मेरी कंपनी को या फिर घर बुलाने वाले कस्टमर को? इस पर महाराज जी के जवाब ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. महाराज जी ने कहा, 'आप तीनों पाप को आपस में थोड़ा-थोड़ा बांट लें, पाप तीनों को लगेगा, कंपनी को, बुलाने वाले को और तुम्हें भी'. इतना सुनने के बाद महाराज के दरबार में ठहाके लगने लगे.

देखें Video:



जनता ने किए मजेदार कमेंट्स

महाराज और उनके भक्त के इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'पार्ट टाइम बाबा और फुलटाइम कॉमेडियन'. दूसरा यूजर लिखता है, 'इसलिए मैं इस महाराज जी का फैन हूं'. तीसरा यूजर लिखता है, 'भाई एक काम कर तू यह जॉब ही छोड़ दे'. चौथा यूजर लिखता है, 'चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई बहुत सीरियस था अपना पापों को लेकर'. इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी की लाइन लगा दी है और 25 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं.

