इस लड़की की ब्यूटी बनी 'श्राप', माघ मेले में कमाने के लिए आई, लेकिन लोगों ने किया जीना मुश्किल

Magh Mela viral girl: माघ मेले में दातुन बेचने आई एक लड़की की सादगी ने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया, लेकिन कैमरों की भीड़ ने उसकी कमाई छीन ली. सवाल ये है कि, वायरल होना हर बार वरदान ही होता है क्या?

इस लड़की की ब्यूटी बनी 'श्राप', माघ मेले में कमाने के लिए आई, लेकिन लोगों ने किया जीना मुश्किल
खूबसूरती ही बन गई 'श्राप'...माघ मेले से वायरल हुई इस कत्थई आंखों वाली की सादगी बन गई मुसीबत

Datun Selling Girl Viral Video: प्रयागराज के माघ मेले से एक बार फिर एक साधारण लड़की सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. इस बार नाम है बासमती, जो मेले में नीम की दातुन और माला बेचने आई थी. उसकी सादगी, मासूम बातचीत और सहज मुस्कान ने लोगों को इतना आकर्षित किया कि कुछ ही घंटों में वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

मेरा नाम सपना नहीं है...वीडियो ने बढ़ाई बहस (My Name Is Not Sapna..Viral Video Sparks Debate)

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति उसे 'सपना' कहकर बुलाता है, जिस पर बासमती शांति से जवाब देती है, 'मेरा नाम सपना नहीं है.' इसके बावजूद वीडियो बनाने वाला कहता है कि उसे उसी नाम से वायरल किया गया है. यह बातचीत लोगों को भावुक भी करती है और सोचने पर मजबूर भी.

कैमरे बढ़े, खरीददार घटे (Viral hona fayda ya nuksaan)

बासमती बताती है कि वायरल होने के बाद उसकी बोहनी तक नहीं हो पा रही. लोग माला या दातुन खरीदने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं. चारों तरफ कैमरे, भीड़ और सवाल, लेकिन उसकी रोज की कमाई रुक गई है. यही वह सच्चाई है, जो वायरल वीडियो के पीछे अक्सर छिपी रह जाती है.

मोनालिसा से तुलना और सोशल मीडिया का सवाल (Comparison With Monalisa)

कुंभ मेले की मोनालिसा से तुलना करते हुए कुछ लोग बासमती के भविष्य को लेकर उम्मीद जता रहे हैं. वहीं कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीब और मेहनतकश लोगों को बिना सहमति वायरल करना सही है? यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह सोशल मीडिया वायरल कल्चर की दूसरी साइड दिखाती है. बासमती की कहानी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सोचने वाला सवाल है...क्या हर वायरल होना सच में किस्मत बदल देता है या कभी-कभी रोजी-रोटी छीन भी लेता है?

