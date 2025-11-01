पाकिस्तानी छात्र ने बनाया कयामत प्रोजेक्ट, दिखाया तबाही के दिन का मंज़र, Video देख लोग बोले- ये कैसा सिलेबस है

Pakistani student Qayamat project: जहां दुनिया का छोटे से छोटा देश अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर ले जाकर उनका भविष्य उज्जल कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान समेत कई विकासशील देश अपने बच्चों में पाखंड, आतंकवाद और डर का माहौल पैदा कर उन्हें दुनिया की बर्बादी के मंजर की ऐसी कयामती शिक्षा दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य गर्त में जाता दिख रहा है. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक स्कूल से आए इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पाकिस्तान के इस स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि दुनिया की बर्बादी कैसे और कब होगी इसका ज्ञान दिया जा रहा है.

देखें Video:

पाकिस्तान में यह क्या पढ़ाया जा रहा है?

इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के स्कूल से आए इस वीडियो में एक छात्र अपने कयामत प्रोजेक्ट को दिखा रहा है और कह रहा है, 'एक दिन दुनिया में कयामत आएगी, यह कयामत के दिन का मंजर है, आप देख सकते हैं कि समुद्र में से आग बरसेगी, सूरज पूरा काला पड़ चुका होगा, सूरज की रोशनी जा चुकी होगी, सड़कों पर तबाही का आलम होगा, इमारतें पूरी तरह से जल चुकी होंगी, सितारे जमीन पर आ गिरेंगे, ज्वालामुखियों से आग और लावा निकलेंगे, कब्र से मुर्दे बाहर आ जाएंगे'. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे है, चलिए पढ़ते हैं.

पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर उठा सवाल

पाकिस्तानी छात्र के इस कयामती प्रोजेक्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य अंधकार में है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'इजरायल ने कयामत के दिन-रात शुरू कर दिये हैं'. तीसरा लिखता है, 'मुर्दे कैसे उठेंगे, उनकी आत्मा तो 72 हूरों के साथ होंगी'. चौथा यूजर लिखता है, 'जहां बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहिए, वहां पाकिस्तान में बच्चों में नकारात्मक सोच पैदा की जा रही है.'. लोग इस छात्र के इस प्रोजेक्ट और पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. इस वीडियो को 6 हजार से ज्यादा लोगों ने ही लाइक किया है, जबकि कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

