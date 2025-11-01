लग्जरी कार नहीं, प्यार की सवारी...पति-पत्नी ने सादगी से जीता इंटरनेट का दिल, ठेले पर ही बैठकर घूमने निकल पड़ा कपल

Husband Wife viral video: इस दुनिया में पति-पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी और प्यार वाला रिश्ता है, जो सोशल मीडिया पर अलग-अलग रील बनाकर बहुत ज्यादा पेचीदा बना दिया गया है. सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि घर में पति-पत्नी का क्या हाल है और उनके रिश्ते में कितना प्यार और कितनी तकरार है. हालांकि, पूरी तरह से यह ठीक नहीं है. कहा जाता है कि पति-पत्नी का वो रिश्ता ही क्या, जिसमें प्यार के साथ-साथ तकरार ना हो. पत्नियों को लेकर रील में यह भी देखने को मिलता है कि वो उन चीजों की भी डिमांड कर देती हैं, जो उनके बजट से बाहर होती है. कईयों ने पति-पत्नी के रिश्ते को कंडीशनल रिलेशन तक करार दिया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का यह भ्रम दूर हो सकता है.

देखें Video:

पति-पत्नी का खूबसूरत वीडियो

जहां, आज के समय में पत्नियां अपने पतियों के साथ महंगी-महंगी बाइक और कार में घूम रही है, तो वहीं आज के फाइव जी जमाने में इस पत्नी को अपने पति के साथ माल ढोने वाले रिक्शे की सवारी करते देखा जा रहा है. यह वीडियो समाज में आर्थिक असमानता को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है. आप देखेंगे कि एक पति माल ढोने वाले इस रिक्शे के अगले हिस्से में बाइक फिट कर उसे चला रहा है और बगल में उसकी पत्नी उससे सटकर बैठी हुई है. यह वीडियो बताता है कि पति-पत्नी का प्यार किसी लग्जरी लाइफ का मोहताज नहीं होता. इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन भी दिल जीत रहे हैं.

लोगों ने कहा ये है सच्चा प्यार

इस वीडियो को कैप्शन में लिखा है, 'तुम कौन हो, कहां हो, क्या करते हो, यह मायने नहीं रखता, बस तुम्हारा प्यार मायने रखता है'. एक यूजर लिखता है, 'अगर लड़की निभाने पर आए तो किसी भी स्थिति में निभा सकती है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह है असली प्यार, जो आजकल के कपल में नजर नहीं आता है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'आजकल की लड़कियां खुद तो कुछ करती नहीं है और पतियों से मांगती हैं बीएमडब्ल्यू और छह डिजिट में सैलरी'. एक और लिखता है, 'ये है असली प्यार, कोई बनावटीपन नहीं'. अब लोग इस जोड़े की इस लव-स्टोरी पर ऐसे ही प्यार बरसा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी छात्र ने बनाया कयामत प्रोजेक्ट, दिखाया तबाही के दिन का मंज़र, Video देख लोग बोले- ये कैसा सिलेबस है

पानी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ के जबड़े में फंसा विशाल अजगर, न मानी हार न तोड़ा दम, दिल दहला देने वाला Video

वंदे भारत से उतरकर चाय लेने गया शख्स, लौटा तो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचते ही जो हुआ, हैरान हो देखते रहे लोग