उफ्फ ये स्माइल! गाल पर डिंपल बनाने का ये जुगाड़ देख लोगों के छूटे पसीने, क्या आपने देखा?

Dimple on cheek: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है. देखा जा सकता है कि, लड़की ने गाल पर डिंपल बनवाने के लिए एक यूनिक सर्जरी करवाई है, जिससे उसके डिंपल बिल्कुल असली जैसे बन गए हैं.

गालों पर 'डिंपल'...किसी ने कहा 'क्यूट', तो किसी ने बताया 'खतरनाक ट्रेंड'

Dimple Creating Method On The Cheek: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई अनोखा ट्रेंड वायरल हो जाता है. कभी किसी का डांस वीडियो चर्चा में होता है, तो कभी किसी का जुगाड़ इंटरनेट पर छा जाता है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें एक लड़की ने अपने गालों पर सर्जरी से डिंपल बनवाए हैं. कुदरती डिंपल तो सबने देखे होंगे, लेकिन जब किसी ने खुद से बनाए हों...वो भी इतने असली जैसे दिखने वाले तो वाकई ये ट्रेंड चर्चा का विषय बन जाता है.

Dimpleplasty सर्जरी से बने गालों पर गड्ढे (Dimple creating method)

वीडियो में लड़की के गाल पर छोटा सा डिंपल दिखाई देता है, जो मुस्कुराते ही उभर आता है. देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है, लेकिन असल में ये Dimpleplasty Surgery का नतीजा है. एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया, जिसमें गाल के अंदर की ओर एक हल्की सर्जिकल कट या वायर के जरिए डिंपल बनाया जाता है. यह प्रक्रिया आजकल कई देशों में सेफ और पॉपुलर कॉस्मेटिक ट्रेंड बन चुकी है, लेकिन इसे केवल प्रशिक्षित सर्जन द्वारा ही करवाने की सलाह दी जाती है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (dimple surgery viral video)

इस वीडियो को ट्विटर (अब X) पर @gunsnrosesgirl3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'डिंपल बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के बारे में आपका क्या सोचना है?' सिर्फ 13 सेकंड के इस वीडियो को 2.68 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक कर कमेंट किया है.

किसी ने पूछा, 'क्या ये प्रक्रिया सुरक्षित है?' (artificial dimple girl video)

वायरल हो रहे इस वीडियो को देख चुके एक यूजर ने कहा, 'डिंपल तो क्यूट होते हैं, लेकिन सर्जरी से बनाना प्राकृतिक सुंदरता से छेड़छाड़ जैसा है.' कुछ यूजर्स ने इसे 'क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट' कहा, जबकि कुछ ने कॉस्मेटिक ट्रेंड्स पर सवाल उठाए.

इंटरनेट पर राय बंटी दो हिस्सों में (dimpleplasty viral trend)

एक यूजर ने लिखा, 'मैं खुद कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर कोई समझदारी से करे तो बुरा नहीं.' वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, 'AI और सर्जरी के जमाने में अब सब कुछ संभव है...यहां तक कि मुस्कान भी डिजाइन की जा सकती है.' सौंदर्य की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है, लेकिन असली खूबसूरती वही है, जो आत्मविश्वास से झलकती है.

