'कैसे हो भाई.?', तेजस्वी के पूछने पर एकटक देखते रहे तेज प्रताप, महीनों बाद मिले तो कुछ ऐसा था नजारा, VIDEO

- लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली कोर्ट में एक बार फिर आमने-सामने आए
- तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी से बात नहीं की और जवाब दिए बिना लिफ्ट की ओर बढ़ गए
- कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव गुरुवार को एक बार फिर आमने-सामने आए, हालांकि तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी से बात नहीं की. जब से लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया है, तब से दोनों भाइयों के बीच ये महज दूसरी सार्वजनिक मुलाक़ात थी. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पटना हवाई अड्डे पर दोनों पहली बार सार्वजनिक तौर पर आमने-सामने हुए थे.
दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट... नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में कोर्ट नंबर 410 में लालू परिवार के सदस्यों की पेशी.. लालू, राबड़ी और मीसा भारती के अलावा बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को भी अदालत के सामने पेश होना था. सीबीआई की चार्जशीट को लेकर कोर्ट का फ़ैसला आना था. लालू, राबड़ी और तेजप्रताप तो पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी और मीसा के आने में देर हुई, तब तक कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि मामले में नामजद लालू परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा.
जब तेज प्रताप और तेजस्वी हुआ आमने-सामने
कोर्ट का फ़ैसला सुनने और कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद तेज प्रताप कोर्ट से निकले और पार्किंग में जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़े. कोर्ट नंबर 410 बिल्डिंग की चौथी मंज़िल पर है. इसीलिए लिफ्ट के पास पहुंचकर तेज प्रताप लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगे. तभी चौथी मंज़िल पर पहुंची लिफ्ट का दरवाज़ा खुला. इससे पहले कि तेज़ प्रताप लिफ्ट में घुस पाते, लिफ्ट से तेजस्वी यादव निकले. पिछले करीब आठ महीने से अलग-अलग रह रहे इन दोनों भाइयों की नज़रें मिलीं. नजर मिलते ही छोटा भाई तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप से पूछा- "कैसे हो भाई.?"
वहां मौजूद लोग तेज प्रताप यादव के जवाब का इंतज़ार करने लगे, लेकिन तेज प्रताप चुपचाप खड़े रहे और कोई जवाब नहीं दिया. इस घटना के गवाह लोगों को लगा कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई से नाराज हैं. तेज प्रताप ने पलकें झुकाई और बिना जवाब दिए लिफ्ट की ओर बढ़ गए.
इससे पहले नए साल के मौके पर पटना में तेज प्रताप ने अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाक़ात की थी, तब तेजस्वी पटना से बाहर थे. शुक्रवार को ही दिल्ली में कोर्ट की कार्यवाही ख़त्म होने के बाद तेज प्रताप अपनी बहन और सांसद मीसा भारती के सरकारी घर पर रुके अपने पिता लालू यादव से मुलाक़ात की. उन्होंने पटना में 14 जनवरी को आयोजित होने वाले चूड़ा-दही भोज के लिए अपने पिता को आमंत्रित किया.
