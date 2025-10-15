घर नहीं ये तो 'अजूबा' है, सिर्फ 52 इंच में बना दिया आलीशान मकान, अंदर का नजारा देख इंजीनियर भी हिल जाएंगे

Woman builds 52-inch house: सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि कोई इंसान सिर्फ 52 इंच चौड़ी ज़मीन पर दो मंज़िला घर बना ले, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिहार के कंटेंट क्रिएटर आदित्य (@adityaseries01) ने हाल ही में ऐसा ही वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

सिर्फ दो दिनों में यह वीडियो 1 करोड़ बार देखा जा चुका है और लोग इस अनोखे मकान को देखकर हैरान हैं.

इतनी छोटी जगह में सब कुछ फिट (52 inch house viral video)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दरवाजा खुलते ही दीवारें इतनी करीब हैं कि इंसान अपने हाथ भी पूरी तरह नहीं फैला सकता, लेकिन इस छोटे से घर में माता रानी का मंदिर, सोने की जगह, किचन, बाथरूम...सब कुछ मौजूद है.

घर के अंदर घुसते ही एक छोटी सी चौकी दिखती है जहां परिवार के लोग सोते हैं.

किचन में हर चीज़ के लिए शेल्फ बने हुए हैं और बर्तनों को दीवार पर खूबसूरती से टांगा गया है.

इतना ही नहीं, इस दो मंज़िला घर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी है, जो इतनी संकरी है कि एक वक्त में बस एक ही इंसान चढ़ सकता है.

52 इंच का 'इंजीनियरिंग अजूबा' (52 inch house Biha)

कंटेंट क्रिएटर के अनुसार, यह मकान 50 फीट लंबा और 4 फीट 4 इंच चौड़ा है.

यानी, सिर्फ चार फीट से थोड़ा बड़ा फ्रंट, लेकिन पूरी तरह फंक्शनल हाउस.

लोगों का कहना है कि इसे देखकर इंजीनियर भी फेल लगेंगे, क्योंकि इतनी कम जगह में भी यह घर सभी सुविधाओं से लैस है.

मजबूरी बनी मास्टरपीस की वजह (Tiny Home Viral Video)

मकान की मालकिन ने बताया कि इतनी छोटी जगह में घर बनवाना उनकी मजबूरी थी.

पुराना मकान जर्जर था और पानी भरने से करंट आने लगा था.

बेटे की शादी में अड़चनें आने लगीं, तो उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी छोटी जगह हो, अपना घर ज़रूर बनवाएंगी.

आज वही छोटा सा घर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सोशल मीडिया रिएक्शन (52 inch ka Makan)

एक यूजर ने लिखा, 'मेरा तो देखकर ही दम घुट गया, पर क्रिएटिविटी कमाल की है.'

दूसरे यूजर ने कहा, 'जैसा भी है, अपना तो है.'

तीसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'सबकुछ है…बस ऑक्सीजन की कमी है.'

