जापानी राजदूत ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री को खुद बनाकर पिलाई माचा टी, यूजर्स बोले- बेजोड़ कूटनीति है

भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची (Ono Keiichi) ने हाल ही में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिव्या कुमारी (Rajasthan Deputy CM Divya Kumari) का नई दिल्ली (New Delji) स्थित अपने आवास पर स्वागत किया.

जापानी राजदूत ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री को बना कर पिलाई माचा टी

Japan Ambassador Welcomes Rajasthan Deputy CM: राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्कृति और परंपराओं के आदान-प्रदान के तहत, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची (Ono Keiichi) ने हाल ही में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिव्या कुमारी (Rajasthan Deputy CM Divya Kumari) का नई दिल्ली (New Delji) स्थित अपने आवास पर स्वागत किया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे जापानी राजदूत ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत एक तातामी-मैट वाले कमरे में किया. पारंपरिक स्वागत के अलावा, जापानी अधिकारी ने चाडो - चाय के तरीके - के जापानी दर्शन के अनुरूप ताज़ी माचा चाय (Matcha tea) तैयार की और उपमुख्यमंत्री को परोसी.

ओनो केइची ने X पर लिखा, "राजस्थान की उपमुख्यमंत्री माननीया @KumariDiya का अपने आवास पर स्वागत किया और उन्हें चाडो - चाय के तरीके - की भावना के अनुरूप ताज़ी फेंटी हुई #Matcha चाय परोसी. हमने जापान और राजस्थान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर एक विचारशील बातचीत की. हमारी सांस्कृतिक सेतु और भी मजबूत हो."

वायरल पोस्ट यहां देखें:

दिव्या कुमारी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी इस मुलाकात के बारे में पोस्ट किया, स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही बताया दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा हुई. उन्होंने लिखा, "भारत में जापान के राजदूत श्री ओनो केइची के आवास पर चादो - चाय के तरीके की भावना में ताज़ा फेंटी हुई माचा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया."

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह JATA पर्यटन एक्सपो के लिए जापान जाएंगी और यह मुलाकात राजस्थान और जापान के बीच संबंधों को मज़बूत करने और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान साझा परंपराओं की सुंदरता और राष्ट्रों के बीच सेतु निर्माण की ताकत को उजागर करते हैं."

लोगों ने की तारीफ

मुलाकात की तस्वीरें वायरल होते ही, सोशल मीडिया यूज़र्स ने जापानी राजदूत की विचारशीलता की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "मुझे आपके घर का शांत और सादगी भरा माहौल बहुत पसंद आया, महामहिम राजदूत. हमें अपना घर दिखाने के लिए धन्यवाद. अरिगातोउ गोज़ाइमासु." जबकि दूसरे ने लिखा, "यह बेजोड़ कूटनीति है." तीसरे ने लिखा: "गुलाबी नगरी से उगते सूरज की धरती तक. जयपुर की राजकुमारी जापानी चाय समारोह की शोभा बढ़ा रही हैं." 

Matcha, Rajasthan Deputy CM Divya Kumari, Japan Ambassador
