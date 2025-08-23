विज्ञापन
सोशल मीडिया पर वायरल हुए पराठे बनाने वाले का वीडियो देख, आप यकीनन अपना बदल लेंगे. बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसे लोगों ने पसीना पराठा का नाम दिया है.

शख्स ने बनाया बाहुबली पराठा, लोगों ने नाम दिया 'पसीना पराठा', बोले- इसीलिए बाहर खाना छोड़ दिया!
पसीना पराठा का Video हुआ वायरल, देखकर कर लेंगे तौबा

Paseena Paratha: हम सभी को स्ट्रीट फूड खाना पसंद है और यह सच है कि यहां मिलने वाला खाना काफी टेस्टी भी होता है. वहीं अगर आप स्ट्रीट से परांठे खाने की सोच रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए पराठे बनाने वाले का वीडियो देख, आप यकीनन अपना बदल लेंगे. बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसे लोगों ने पसीना पराठा का नाम दिया है.

देखिए, क्यों लोगों ने कहा- ' ये तो है पसीना पराठा'

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स का सड़क किनारे पराठे बनाने का ठेला है और वह एक बहुत ही बड़ा पराठा बना रहा है, जिसे बाहुबली पराठा कहा जा सकता है. बता दें, शख्स ने सबसे पहले पराठे को लेकर पलटना-उलटना शुरू कर दिया, ताकि उसका साइज और अधिक बढ़ जाए. इसके बाद वह इस पराठे को एक काली रंग की बड़ी कढ़ाई में डालता है.

ये सभी बातें जानकर आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, शख्स बेहद ही गंदगी के साथ इस पराठे का बना रहा है. जब शख्स पराठे को लेकर पलटना-उलटना शुरू करता है, तो पराठा उसकी बगल तक चला जाता है. जिसके बाद पसीना पराठे पर लग जाता है. परांठे बनाने का ये स्टाइल देखकर आपको जिंदगी भर सड़क पर बनने वाले पराठे का नहीं करेगा.

देखें Video:

वीडियो देख लोगों ने कहा- कभी नहीं खाएंगे पराठा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये वीडियो Rakesh Krishnan Simha  नाम के यूजर ने अपलोड किया है, जिन्होंने कैप्शन में लिखा, "पसीना पराठा. यह पराठा उन कारणों में से एक है, जिनकी वजह से आपको घर पर ही खाना चाहिए"

सोशल मीडिया पर अब तक इस वीडियो को 8 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं.  एक यूजर ने लिखा, 'भाई बाहूबली पराठा नहीं, बहुत बड़ी बीमारी बेच रहा है', दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा,' इस भाई ने पराठा सेंका नहीं है, बल्कि तला है, ऐसे में सभी कीटाणु तल कर मर गए होंगे" , तीसरे यूजर ने लिखा, 'खून - पसीने की मेहनत पराठा बनाने में की जा रही है".

