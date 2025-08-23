शख्स ने बनाया बाहुबली पराठा, लोगों ने नाम दिया 'पसीना पराठा', बोले- इसीलिए बाहर खाना छोड़ दिया!

Paseena Paratha: हम सभी को स्ट्रीट फूड खाना पसंद है और यह सच है कि यहां मिलने वाला खाना काफी टेस्टी भी होता है. वहीं अगर आप स्ट्रीट से परांठे खाने की सोच रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए पराठे बनाने वाले का वीडियो देख, आप यकीनन अपना बदल लेंगे. बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसे लोगों ने पसीना पराठा का नाम दिया है.

बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किंग कोबरा ने किया मॉडल जैसा शानदार रैंप वॉक, लंबाई देख फटी रह जाएंगी आंखें - वायरल Video



देखिए, क्यों लोगों ने कहा- ' ये तो है पसीना पराठा'



सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स का सड़क किनारे पराठे बनाने का ठेला है और वह एक बहुत ही बड़ा पराठा बना रहा है, जिसे बाहुबली पराठा कहा जा सकता है. बता दें, शख्स ने सबसे पहले पराठे को लेकर पलटना-उलटना शुरू कर दिया, ताकि उसका साइज और अधिक बढ़ जाए. इसके बाद वह इस पराठे को एक काली रंग की बड़ी कढ़ाई में डालता है.



ये सभी बातें जानकर आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, शख्स बेहद ही गंदगी के साथ इस पराठे का बना रहा है. जब शख्स पराठे को लेकर पलटना-उलटना शुरू करता है, तो पराठा उसकी बगल तक चला जाता है. जिसके बाद पसीना पराठे पर लग जाता है. परांठे बनाने का ये स्टाइल देखकर आपको जिंदगी भर सड़क पर बनने वाले पराठे का नहीं करेगा.

देखें Video:

Paseena Parantha: Just one of the many reasons why you should eat at home. pic.twitter.com/lMtpdTrrg2 — Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) August 17, 2025

वीडियो देख लोगों ने कहा- कभी नहीं खाएंगे पराठा



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये वीडियो Rakesh Krishnan Simha नाम के यूजर ने अपलोड किया है, जिन्होंने कैप्शन में लिखा, "पसीना पराठा. यह पराठा उन कारणों में से एक है, जिनकी वजह से आपको घर पर ही खाना चाहिए"



सोशल मीडिया पर अब तक इस वीडियो को 8 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई बाहूबली पराठा नहीं, बहुत बड़ी बीमारी बेच रहा है', दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा,' इस भाई ने पराठा सेंका नहीं है, बल्कि तला है, ऐसे में सभी कीटाणु तल कर मर गए होंगे" , तीसरे यूजर ने लिखा, 'खून - पसीने की मेहनत पराठा बनाने में की जा रही है".

यह भी पढ़ें: सिर्फ एक टॉप बदलने से Video व्यूज में आया ऐसा उछाल, देखकर होगी हैरत, आखिर क्या है माजरा

पटना से चेन्नई की फ्लाइट में तमिल पायलट ने हिंदी में की ऐसी अनाउंसमेंट, वायरल हुआ Video, सुनकर आ जाएगा मज़ा

हिरण की गर्दन को मुंह में दबोचकर साथ उड़ा ले गई चील, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कमज़ोर दिल वाले न देखें











