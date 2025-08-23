विज्ञापन
बग्गी या विंटेज कार पर नहीं, बैंड-बाजे के साथ 'बैटमोबाइल' पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, हैरान रह गए गेस्ट

इस दूल्हे ने घोड़े और विंटेज कार पर एंट्री न लेकर बारात के साथ बैटमोबाइल पर शानदार एंट्री की है और अपने इस कारनामे से शादी में आए मेहमानों और बैटमैन फैंस को हैरान कर दिया है.

बैंड-बाजे के साथ 'बैटमोबाइल' पर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा

Groom Arrives in Batmobile: आजकल की शादियों में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री काफी खास होती है. जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. ऐसे ही अपनी शादी को खास बनाने के लिए एक देसी दूल्हे ने भी कुछ अलग किया है. इस दूल्हे ने घोड़े और विंटेज कार पर एंट्री न लेकर बारात के साथ बैटमोबाइल पर शानदार एंट्री की है और अपने इस कारनामे से शादी में आए मेहमानों और बैटमैन फैंस को हैरान कर दिया है.

बैटमोबाइल क्या है? 

बैटमोबाइल डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो बैटमैन द्वारा चलाई जाने वाली पॉपुलर हाई-टेक कार है. उन्नत गैजेट्स, हथियारों और कवच से लैस, यह उनके परिवहन के प्राथमिक साधन और अपराध-विरोधी मशीन, दोनों का काम करती है. इस बीच, फ्रेंड्स स्टूडियो द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए देसी दूल्हे के वायरल वीडियो में उसे पॉपुलर सुपरहीरो कार के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए खुशी से हाथ हिला रहा है.

देखें Video:

ढोल और नगाड़ों के साथ हुई एंट्री

ढोल और नगाड़ों के साथ उसकी एंट्री हुई, जबकि उसके दोस्त और फैमिली वाले गाड़ी के चारों ओर नाच रहे थे. सोशल मीडिया यूज़र्स, खासकर बैटमैन के फैंस, देसी दूल्हे की शानदार शादी की एंट्री को लेकर काफी उत्साहित थे. एक यूज़र ने कहा, "यह हर फैन की कल्पना सच हो रही है." एक ने इसे "अब तक की सबसे शानदार बारात" बताया.

