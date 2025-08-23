बाइक में हुई ऐसी टक्कर, फंसकर चकरी की तरह लगी घूमने, देखकर घूमा लोगों का सिर, बोले- सैयारा का साइड इफेक्ट है

Motorcycle Crash turns hilarious: चलती सड़क पर एक्सीडेंट तो बहुत देखें होंगे, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट शायद ही आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा हो. यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि दो वाहनों के बीच 'प्यार का रिश्ता' सरीखा लग रहा है, यह हम नहीं बल्कि एक्सीडेंट के इस वायरल वीडियो पर लोग कह रहे हैं. जहां सड़क हादसे लोगों की जान ले लेते हैं, वहां इस एक्सीडेंट ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. दो बाइक के बीच सड़क पर ऐसी टक्कर एक ऐसे चक्कर में फंस गई कि देखने वालों का भी सिर घूम गया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, उसे बस फिल्म सैयारा मोमेंट याद आ रहा है.

क्या है वीडियो में (Bike Accident viral video)



वीडियो में बीच सड़क दो बाइक की टक्कर के बाद दोनों वाहन एक-दूजे से ऐसे पकड़ बना लेते हैं कि छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं, हैरानी वाली बात तो यह है कि दोनों गाड़ियां एक-दूजे से लिपटी इतनी तेजी से सड़क पर चक्कर खा रही हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है. वहीं, इन गाड़ियों की वजह से सड़क पर भारी जाम लग गया और लोग इस मजेदार नजारे का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर ने इसके कैप्शन में लिखा है, 'सैयारा मूवी साइड इफेक्ट'. बता दें, इस वीडियो पर 11 लाख से ज्यादा लाइक और 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो में इस अद्भुत नजारे को देखने के बाद लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स (Accident viral video)

बाइक के चक्कर के इस वीडियो पर एक यूजर लिखता है, 'लगता है इनका पुराना रिश्ता है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'बहुत दिनों बाद मिले हैं तो अच्छे से गले मिल रहे हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे तो यह दिवाली वाली चकरी लग रही है'. चौथे ने लिखा है, 'दोनों में बहुत प्रेम है'. एक और ने लिखा है, 'एक्सीडेंटल मैरिज'. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कईयों ने लाफिंग इमोजी भी पोस्ट किये हैं. वीडियो के अंत की बात करें तो दो शख्स ने लाठियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों गाड़ियों को रोका और तब जाकर सड़क से जाम हटा.

