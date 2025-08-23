विज्ञापन
बच्चे ने सांप को मुंह से दबाकर ऐसे पकड़ा फन, फिर हाथ में लेकर लगा खेलने, लोग बोले- ये साहस जानलेवा हो सकता है

वीडियो में देखा जा सकता है, कि एक बच्चा, जिसकी उम्र 3 से 4 साल की लग रही है, उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, जिसकी मदद से वह सबसे पहले एक सांप को रोकता है और उसे मुंह से दबाकर पकड़ लेता है.

जहरीले सांप के साथ खेलता दिखा नन्हा सा बच्चा, दबोच कर पकड़ा फन

हम सभी जानते हैं कि बच्चों को तरह - तरह के खिलौनों से खेलना काफी पसंद होता है, लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा खिलौनों को छोड़ जहरीले सांप से खेले? यकीनन यह काफी खतरनाक और डराने वाली सिचुएशन होगी, लेकिन आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा सांप के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है.

सांप के साथ मस्ती से खेल रहा है बच्चा

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे, वीडियो में देखा जा सकता है, कि एक बच्चा, जिसकी उम्र 3 से 4 साल की लग रही है, उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है, जिसकी मदद से वह सबसे पहले एक सांप को रोकता है और उसे मुंह से दबाकर पकड़ लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे को सांप से जरा भी डर नहीं लग रहा है और वह उसे पकड़कर काफी खुश है. वहीं सांप तड़पता और छटपटाता रहता है, लेकिन बच्चा सांप को नहीं छोड़ता है.

देखें Video:

बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये वीडियो मंजू नाम की लड़की ने शेयर किया है, जिसने कैप्शन में लिखा, "छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है, लेकिन यह साहस जानलेवा भी साबित हो सकता है"

लोगों ने वीडियो को देख जताई चिंता

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अबतक 1 लाख 95 हज़ार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं लोगों ने वीडियो देख अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'छोटा बच्चा है नादान है, अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो जान जा सकती है, उसके आस- पास के बड़े लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए".  दूसरे यूजर ने लिखा, 'बच्चों को सांप से दूर रखना चाहिए, ये जानलेवा है', वहीं तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'सांप प्रजाति में डर का माहौल है'.

Child Is Playing With Snake, Little Boy Caught Snake Hood, Snake Video
