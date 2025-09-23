3 मिनट का इंटरव्यू और इंडियन कस्टम ऑफिसर का US टूरिस्ट वीजा रद्द, अधिकारी को बदलना पड़ा ट्रिप प्लान

भारत और अमेरिका रिश्तों में बीते दिनों तनाव पैदा हुआ था. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ सौंप दिया, जो भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया है. इस बीच खबर आई है कि अमेरिका ने एक 40 साल के भारतीय कस्टम ऑफिसर का अमेरिकी टूरिस्ट वीजा खारिज कर दिया है. अधिकारी ने दावा किया कि उसकी सरकारी नौकरी, घर का मालिकाना हक और पर्याप्त बचत के बावजूद उसका अमेरिकी पर्यटक वीजा अस्वीकार कर दिया गया. अधिकारी ने अपने साथ हुए इस अन्याय का दुखड़ा सोशल मीडिया पर आकर सुनाया है. उन्होंने अपने रेडिट पोस्ट में अमेरिका टूरिस्ट वीजा पाने के लिए अधिकारियों से हुई पूरी बातचीत के बारे में बताया है.



इंडियन कस्टम ऑफिसर का वीजा रद्द (Indian customs officer US VISA)



रेडिट पोस्ट में अधिकारी ने आरोप लगाया कि बस तीन मिनट की बातचीत के बाद ही उन्हें टूरिस्ट वीजा देने से तुरंत मना कर दिया गया, जिसमें उनसे सिर्फ उनके ट्रिप प्लान के बारे में पूछा गया था और कुछ नहीं. अधिकारी ने आगे बताया कि उन्हें सिर्फ एक बार जवाब देने में थोड़ी दिक्कत हुई, जब उन्होंने गलती से कह दिया कि वे लॉस एंजिल्स की बजाय सैन फ्रांसिस्को से भारत वापसी की उड़ान भरेंगे. उन्होंने खुलकर बताया कि वे पहले दुबई और थाईलैंड जा चुके हैं और इस साल जापान जाने का प्लान बना रहे हैं. अधिकारी ने लिखा, 'मैं 40 साल का हूं, मेरा अपना घर है, 50 लाख से ज्यादा की बचत और निवेश है, एक शानदार करियर है, जिससे मैं खुश हूं, यहां दोस्त और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मैं कोई नई शुरुआत करने के मूड में नहीं हूं, बस घूमना चाहता था और जिंदगी का आनंद लेना चाहता था, अमेरिका में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है'.



अधिकारी को बदलना पड़ा ट्रिप डेस्टिनेशन (Indian customs officer US VISA Cancel)

अब इस रेडिट पोस्ट पर लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं. एक ने लिखा, 'मुझे ऐसे मामले पता हैं, जहां 214B उन लोगों को दिया गया जिनकी मासिक आय एक लाख रुपये से कम है'. एक ने जवाब दिया, 'मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी रही है और मोटी सैलरी वाले लोगों को भी का वीजा भी रिजेक्ट कर दिया है, उनका कहना है कि कई भारतीय वहां जाते हैं और लापता हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह, इसका मतलब है कि आप ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, आप गलत लोगों को वीजा दे रहे हैं'. एक अन्य ने कहा, 'अगर आप सचमुच अमेरिका जाना चाहते हैं, तो दोबारा आवेदन करें, मुझे यकीन है कि इस बार आपका काम हो जाएगा. इस पर भारतीय अधिकारी ने कहा, 'मैं अगले साल 2027 की ट्रिप के लिए दोबारा आवेदन करूंगा, वीजा रद्द होने के बाद, मैंने कल रात अपनी 2026 के ट्रिप प्लान बनाने में बिताई, मैं अब अमेरिका नहीं जापान जा रहा हूं'.

