ऐसी दीवानगी! रात 12 बजे से लाइन में था, 2-2 खरीद लिए! हाथ में iPhone 17 लिए दीवानों की बातें सुनिए

Apple iPhone 17 Sale: कोई 12 बजे से लाइन में लगा था तो कोई रात 2 बजे से. रात भर सोए नहीं. 'चाहत' के आगे नींद भी गायब. ये रात चाहे जितनी लंबी रही हो, उसके बाद जो सुबह आई, वो चेहरे पर खुशियां लेकर आई. आईफोन 17 का ऐसा क्रेज कि लोग दीवानों की तरह कतार में खड़े रहे. शुक्रवार से आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू होते ही मुंबई, दिल्‍ली और बेंगलुरु में एप्‍पल स्‍टोर पर खरीदारों की ताबड़तोड़ भीड़ दिखी.

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर शुक्रवार सुबह से ही भारी भीड़ जुट गई. यहां तक कि लोग रात से ही लाइन में खड़े रहे ताकि उन्हें नया आईफोन सबसे पहले मिल सके. एक लड़के ने तो दो-दो आईफोन खरीद लिया. अमन चौहान ने बताया कि वो 12 बजे रात से ही लाइन में लगे थे. शुक्रवार सुबह उसने दो आईफोन 17 प्रो मैक्‍स खरीदा, एक 256जीबी स्‍टोरेज वाला और दूसरा एक टीबी स्‍टोरेज. दोनों ही कॉस्मिक ऑरेंज कलर के हैं. इस कलर का खूब क्रेज देखा जा रहा है.

मुस्लिम हूं, लेकिन भगवा पसंद है

दिल्‍ली में आईफोन 17 खरीदने वाले युवक ने बताया कि वो संगम विहार से आए थे. खरीदकर लगा, जैसे जंग जीत ली मैंने. उन्‍होंने कहा, 'मेरे पास पहले से 16 प्रो मैक्‍स था, लेकिन मुझे ये लेना था.' कॉस्मिक ऑरेंज कलर को लेकर उन्‍होंने कहा कि अभी देश में भगवा ही ज्‍यादा चला हुआ है. मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे भगवा पसंद है.'

रात के 2 बजे से लाइन में लगे थे अंकुश

इसी भीड़ में खड़े दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले अंकुश, जो काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा, 'मैं रात के 2 बजे से लाइन में खड़ा हूं. लेकिन, असली दौड़ तो पिछले हफ्ते प्री-बुकिंग में शुरू हुई थी. तभी से लगातार कोशिश करनी पड़ी ताकि प्री-ऑर्डर कंफर्म हो जाए.'

अंकुश ने आईफोन 17 प्रो कॉस्मिक ऑरेंज (256 जीबी) वेरिएंट लिया है और वो इसके लुक से बेहद खुश दिखे. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को ऑरेंज कलर को लेकर कोई शक है, तो मैं कहूंगा कि जाकर देखिए. यह एक शानदार कॉपर-ब्रॉन्ज ऑरेंज है. अब बस फोन के सेटअप होने का इंतजार है.'

अंकुश ने बताया, 'मैं बचपन से एप्पल की-नोट्स देखता आया हूं. अमेरिका में लोग जब लाइन में खड़े होते थे, तो मैं सोचता था कि क्या कभी भारत में ऐसा होगा. आज वो सपना सच हो गया है. यहां जो लोग आते हैं, वे सिर्फ डिवाइस लेने नहीं आते, वे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने आते हैं, जो एप्पल ने सालों में बनाई है.'

आईफोन 17 का जबर्दस्‍त क्रेज

आईफोन 17 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी. नई सीरीज में एप्पल ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बेहतर कैमरा, नया डिजाइन, ज्यादा स्टोरेज और पहली बार नॉन-प्रो मॉडल में भी 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले शामिल है. इस फोन का क्रेज लोगों के बीच कुछ ऐसा है कि इसे पाने के लिए लोग रात भर स्टोर के बाहर खड़े रहने के लिए तैयार दिखे.

बीकेसी स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे तक सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे. कुछ तो अपने साथ पानी और खाने का सामान भी लेकर आए थे. कई युवा ग्राहक सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने अनुभव साझा करते दिखे. कोई ऑरेंज कलर का आईफोन लेने के लिए उत्साहित था, तो कोई प्रो मैक्स वेरिएंट का इंतजार कर रहा था.

ब्रैंड कनेक्‍शन बन चुका है आईफोन

आईफोन खरीदने पहुंची भीड़ में मौजूद कई लोगों का मानना था कि आईफोन अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिवाइस नहीं रह गया है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल और ब्रांड कनेक्शन बन चुका है. आईफोन 17 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वेपर चैंबर कूलिंग और नए कलर ऑप्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं. खासकर वेपर चैंबर कूलिंग के आने से अब यूजर्स को उम्मीद है कि आईफोन में हीटिंग की जो दिक्कत पहले आती थी, वो अब दूर हो जाएगी.