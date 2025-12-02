विज्ञापन
विशेष लिंक

BJP सांसद से युवक ने मांगा iPhone 17 Pro Max, हैरान रह गए MP साहब! मजेदार ऑडियो वायरल

बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार के पास एक फोन कॉल आया, जिसमें शख्स ने सांसद से नए iPhone की मांग कर दी. फोन करने वाले युवक का नाम प्रतीक मलाजी बताया जा रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
BJP सांसद से युवक ने मांगा iPhone 17 Pro Max, हैरान रह गए MP साहब! मजेदार ऑडियो वायरल

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार के पास एक अनोखा फोन कॉल आया, जिसने उन्हें हैरान कर दिया. फोन करने वाला कोई शिकायत लेकर नहीं, बल्कि नया iPhone मांगने आया था. फोन करने वाले युवक का नाम प्रतीक मलाजी बताया जा रहा है. 

मदद के नाम पर आया कॉल

उसने सांसद शेट्टार को फोन करके बड़ी मासूमियत से कहा, 'सर, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए. 

शेट्टार ने पूछा, 'बताइए, क्या मदद चाहिए?'

युवक ने तपाक से जवाब दिया, 'सर, नया iPhone 17 Pro Max लॉन्च हो गया है. मुझे एक पीस चाहिए सर!' यह सुनते ही जगदीश शेट्टार स्तब्ध रह गए. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, 'क्या लोग सांसदों को इस तरह की चीजें मांगने के लिए फोन करते हैं?' और इसके बाद उन्होंने कॉल काट दी.

यह भी पढ़ें- चेन्नई मेट्रो ट्रेन सबवे में फंसी, यात्रियों को सुरंग से पैदल जाने को होना पड़ा मजबूर, VIDEO आया सामने

ऑडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

अब इस पूरी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधियों से अब फोन मांगना भी शुरू हो गया?  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
I Phone 17 Mobile Phones Launched In India, IPhone 17, Man Demands Iphone 17
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com