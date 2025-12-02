BJP सांसद से युवक ने मांगा iPhone 17 Pro Max, हैरान रह गए MP साहब! मजेदार ऑडियो वायरल

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार के पास एक अनोखा फोन कॉल आया, जिसने उन्हें हैरान कर दिया. फोन करने वाला कोई शिकायत लेकर नहीं, बल्कि नया iPhone मांगने आया था. फोन करने वाले युवक का नाम प्रतीक मलाजी बताया जा रहा है.

मदद के नाम पर आया कॉल

उसने सांसद शेट्टार को फोन करके बड़ी मासूमियत से कहा, 'सर, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए.

शेट्टार ने पूछा, 'बताइए, क्या मदद चाहिए?'

युवक ने तपाक से जवाब दिया, 'सर, नया iPhone 17 Pro Max लॉन्च हो गया है. मुझे एक पीस चाहिए सर!' यह सुनते ही जगदीश शेट्टार स्तब्ध रह गए. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, 'क्या लोग सांसदों को इस तरह की चीजें मांगने के लिए फोन करते हैं?' और इसके बाद उन्होंने कॉल काट दी.

ऑडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

अब इस पूरी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधियों से अब फोन मांगना भी शुरू हो गया?