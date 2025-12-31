Apple AirPods अब सिर्फ सफेद नहीं! हो सकते हैं पीले और गुलाबी, जानिए क्या है मामला

Apple सालों से सिर्फ सफेद रंग में ही अपने AirPods लॉन्च करते आया है. कंपनी का क्लासिक सफेद रंग Apple AirPods की पहचान बन गया है. 2016 में लॉन्च होने के बाद से AirPods ने डिजाइन के मामले में कभी ज्यादा प्रयोग नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि Apple इस परंपरा को तोड़ने की तैयारी में है. हाल ही में सामने आई लीक तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में AirPods सिर्फ सफेद ही नहीं, बल्कि रंगीन अवतार में भी नजर आ सकते हैं.

Apple से जुड़े जाने-माने लीकर Kosutami ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें AirPods के शुरुआती प्रोटोटाइप गुलाबी और पीले जैसे रंगों में दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें पहली पीढ़ी के AirPods के डेवलपमेंट फेज की हैं. इससे यह साफ होता है कि Apple ने शुरुआत में ही रंगीन AirPods पर गंभीरता से काम किया था, लेकिन किसी कारण उन्हें कभी बाजार में नहीं उतारा गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये रंगीन AirPods उस दौर में बनाए गए थे जब Apple iPhone 5c जैसे रंग-बिरंगे फोन पेश कर रहा था. iPhone 5c की तरह ही इन AirPods का मकसद युवाओं और उन यूज़र्स को आकर्षित करना था, जो टेक के साथ-साथ स्टाइल को भी अहमियत देते हैं. खास बात यह है कि ये सिर्फ डमी मॉडल नहीं थे, बल्कि पूरी तरह तैयार प्रोटोटाइप थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि Apple इन्हें लॉन्च करने के काफी करीब पहुंच चुका था.

साल 2023 में भी Kosutami ने दावा किया था कि Apple ने AirPods को iPhone 7 के कलर ऑप्शन्स से मैच करने के लिए पिंक, रेड, पर्पल, ब्लैक और ब्लॉन्ड जैसे रंगों में टेस्ट किया था. लेकिन हर बार की तरह, Apple ने आखिरी समय में अपने सुरक्षित सफेद डिजाइन को ही चुना.

अब समय के साथ यूज़र्स की पसंद बदल रही है. आज लोग सिर्फ फीचर्स ही नहीं, बल्कि स्टाइल को भी उतनी ही अहमियत देते हैं. Apple ने भी हाल के सालों में MacBook, Apple Watch और iPad जैसे प्रोडक्ट्स में ज्यादा कलर ऑप्शन्स दिए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि AirPods के लिए भी अब कंपनी का नजरिया बदल सकता है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले AirPods अपडेट में हल्के पेस्टल कलर्स या फिर नए iPhone लॉन्च के साथ मैचिंग लिमिटेड एडिशन कलर्स देखने को मिल सकते हैं.