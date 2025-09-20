विज्ञापन
63 साल की महिला ने 31 की उम्र के शख्स से रचाई शादी, नया पति बेटे से 6 साल छोटा, कपल ने खोली मैरिज एजेंसी

जापान में 63 वर्षीय महिला ने 31 साल के युवक से शादी कर सबको चौंका दिया है. दिलचस्प बात यह है कि दूल्हा महिला के बेटे से भी 6 साल छोटा है.

Read Time: 3 mins
प्यार की कोई उम्र नहीं होती इसका सबूत हमें और आपको बार-बार देखने को मिलता है. अब प्यार का एक और सबूत सामने आया है. 63 साल की एक जापानी महिला ने 31 साल के व्यक्ति से शादी रचाई है. कमाल की बात तो यह है कि महिला का नया पति उसके खुद के बेटे से उम्र में छह साल छोटा है. अजराशी नाम की महिला ने खुलासा किया कि 2020 में उसकी नए पति से मुलाकात तब हुई जब उसे टोक्यो के एक कैफे में एक लावारिस मोबाइल फोन मिला. जब वह व्यक्ति फोन की तलाश में वापस आया तो अजरशी ने उसे तुरंत वापस कर दिया लेकिन भाग्यवश वे फिर मिले.

किस्मत कनेक्शन वाली जोड़ी  (Japanese Woman Viral Wedding)
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मुलाकात के एक हफ्ते बाद, दोनों एक ही ट्राम में थे और नंबर देने से पहले एक-दूसरे को पहचान चुके थे. अजराशी दो दशकों से ज्यादा समय से तलाकशुदा जिंदगी जी रही थीं और 48 साल की उम्र में तलाक लेने के बाद उन्होंने अकेली मां बनकर अपने बच्चे की परवरिश की थी. उसने डेटिंग ऐप्स पर साथी ढूंढने की कोशिश की और कुछ डेट्स पर भी गई, लेकिन फिर उसने अकेले रहने और कुत्तों की देखभाल करते हुए पालतू जानवरों के कपड़ों का बिजनेस चलाने का फैसला किया, हालांकि, ट्राम में उस युवक से मिलने के बाद, उसका प्यार फिर परवान चढ़ा और वे हर रात एक घंटे से ज्यादा समय तक फोन पर मीठी-मीठी बातें करने लगे.

लोगों ने एज गैप पर मारे ताने  (Japanese Woman Wedding)
अजराशी ने कहा, 'मैं चाहे किसी भी मुद्दे पर बात करूं, चाहे वह काम हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो या शौक, वह समझता है, मैं महसूस कर सकती थी कि वह सचमुच मुझमें दिलचस्पी रखता है, और इससे मुझे खुशी होती थी'. अजराशी ने 2022 में अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई और तब से दोनों का रिश्ता मजबूत चल रहा है. वे साथ मिलकर एक मैरिज एजेंसी भी चलाते हैं. इनकी लव स्टोरी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कुछ यूजर्स उनकी इस प्रेम कहानी की सराहना कर रहे हैं तो वहीं कुछ अन्य लोग एज गैप पर ताने कस कर रहे हैं. जापान की यह प्रेम कहानी कोई नई नहीं है. पिछले महीने ही एक 23 साल का युवक अपनी क्लासमेट की 83 साल की दादी के प्यार में पड़ गया था. 60 साल की उम्र के अंतर के बावजूद, यह जोड़ा अब भी प्यार में है और साथ रह रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

