iPhone 17 के लिए मार हो गई, मुंबई में Apple स्टोर खुलते ही दे दनादन, देखिए वीडियो

Apple iPhone 17 series: iPhone 17 का क्रेज देखने को मिल रहा है. दिल्ली से मुंबई तक रात में ही Apple स्टोर पर भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग घंटों लाइन में लगकर फोन ले रहे हैं.

Apple iPhone 17 series: iPhone 17 खरीदने के लिए मुबंई के कुर्ला में मार

भारत में iPhone के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है. आज यानी 19 सितंबर से भारत में iPhone 17 सीरीज और बाकी नए Apple प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो गई है. इस फोन का क्रेज तो इतना है कि पहले-मैं, पहले-मैं की लड़ाई में हाथपाई भी हो रही है. iPhone 17 सीरीज के फोन को पहले ही दिन खरीदने के लिए सैकड़ों कस्टमर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Apple स्टोर पर पहुंचे थे. यहां भीड़ और लोगों की iPhone सबसे पहले खरीदने की चाह इतनी ज्यादा थी कि स्टोर के बाहर ही हाथापाई की नौबत आ गई. यहां भीड़ के बीच खूब मारपीट हुई. हालात तो इस हद तक खराब होते दिखें कि पुलिसकर्मियों और स्टोर के सिक्योरिटी स्टाफ को आना पड़ा और बल प्रयोग कर भीड़ को शांत करना पड़ा. 

दिल्ली के साकेत में Apple स्टोर के बाहर भी लंबी कतारें देखी गईं. मॉल के बाहर से ही एक बहुत लंबी लाइन लगी जो अंदर सीढ़ियों से होते हुए स्टोर के गेट तक भरी पड़ी थी. इसमें क्या जवान और क्या उम्रदराज, हर अंदाज के लोग इस लाइन में खड़े दिखें. लाइन में लगे एक कस्टमर ने एएनआई से कहा, "इस बार डिजाइन बदल गया है. पिछली बार मेरे पास 15 प्रो मैक्स था और यह उसकी तुलना में काफी अच्छा अपग्रेड लग रहा था. कैमरा काफी अपग्रेड है और प्रोसेसर भी बदल गया है. बैटरी भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मुझे इसे खरीदने का मन हुआ..."

गौरतलब है कि Apple कंपनी 82,900 रुपये से लेकर 2,29,900 रुपये की कीमत में iPhone 17 सीरिज लेकर आई है. आज से भारत में वो कस्टमर फोन खरीद पा रहे हैं जिन्होंने डिवाइस की प्री-बुकिंग की है.

अगर खास मॉडल की बात करें तो भारत में Apple iPhone 17 Pro Max की कीमत 256GB के लिए 149,900 रुपये, 512GB के लिए 169,900 रुपये, 1TB के लिए 189,900 रुपये और नए 2TB स्टोरेज के लिए 229900 रुपये से शुरू होती है. भारत में नए iPhone Air की कीमत 256GB के लिए 119,900 रुपये, 512GB के लिए 139,900 रुपये और 1TB स्टोरेज के लिए 159,900 रुपये है.

