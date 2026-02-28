मिट्टी के दीये से बन गई ‘होलिका दहन कैंडल’, वायरल जुगाड़ ने लोगों को किया हैरान, 66 लाख लोगों ने देखा Video

होली का त्योहार नजदीक आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होने लगते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही जुगाड़ वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप बेहद कम सामान के साथ घर पर ही छोटी-सी होलिका दहन कैंडल तैयार कर सकते हैं. यह शॉर्ट वीडियो वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर शेयर किया गया है और देखते ही देखते वायरल हो गया.
ऐसे तैयार होती है होलिका दहन कैंडल
वीडियो में दिखाया गया है कि सबसे पहले एक बड़ा मिट्टी का दिया लिया जाता है. दीये के बीचोंबीच एक बत्ती स्टैंड की मदद से खड़ी की जाती है. फिर उसके चारों तरफ गर्म मोम डाल दिया जाता है. कुछ ही देर में मोम ठंडा होकर जम जाता है और बत्ती मजबूती से फिक्स हो जाती है. इसके बाद मोम के ऊपर चारों तरफ छोटी-छोटी नीम की दातुन या लकड़ी के टुकड़े खड़े कर दिए जाते हैं. साथ ही उपलों के छोटे-छोटे टुकड़े भी सजा दिए जाते हैं.
फिर थोड़ा और गरम मोम डालकर सब चीजों को मजबूती से सेट कर दिया जाता है इसके चारों ओर कच्चा धागा बांधा जाता है ताकि लकड़ियां और उपले बाहर न गिरें. धागे के साथ कलावा भी बांधा जाता है. आखिर में दीये को थोड़ा सजाकर तैयार कर लिया जाता है. वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि जब इसे जलाया जाता है, तो यह छोटी-सी होलिका दहन कैंडल बेहद खूबसूरती से जलती नजर आती है.
लाखों लोगों ने देखा वीडियो
इस जुगाड़ वीडियो को अब तक 66 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 93 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कई लोग इस आसान और रचनात्मक तरीके की तारीफ कर रहे हैं. कुछ का कहना है कि यह उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जो अपार्टमेंट या छोटे घरों में रहते हैं और बाहर जाकर होलिका दहन में शामिल नहीं हो पाते. हालांकि, कुछ यूजर्स ने यह भी सलाह दी है कि इसे जलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और आग से जुड़े नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.
बदलती परंपराएं और नए तरीके
सोशल मीडिया के दौर में त्योहार मनाने के तरीके भी बदल रहे हैं. लोग पारंपरिक रस्मों को नए और सुविधाजनक अंदाज में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह वायरल वीडियो भी दिखाता है कि थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से घर बैठे त्योहार का आनंद लिया जा सकता है.
