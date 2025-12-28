जब AQI से जूझ रहा है गुरुग्राम, तब इस हाउसिंग सोसाइटी ने खुद बना ली बारिश! वीडियो देख हैरान रह गए लोग

Gurugram Housing Society Artificial Rain: दिल्ली-NCR के शहरों में गुरुग्राम का नाम अक्सर खराब वायु गुणवत्ता (Air Pollution, AQI) को लेकर चर्चा में रहता है. सर्दियों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब हवा में धूल, धुआं और प्रदूषक कण सांस लेना मुश्किल बना देते हैं. ऐसे माहौल में गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी ने जो पहल की है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है. इस सोसाइटी ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन (Artificial Rain System) का सहारा लिया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे पर्यावरण के लिए एक क्रिएटिव समाधान बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Artificial Rain Video Goes Viral)

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर राहुल यादव नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि, गुरुग्राम की यह सोसाइटी कृत्रिम बारिश के जरिए एयर क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने की कोशिश कर रही है. उनका कहना है कि जब पूरा शहर खराब हवा से जूझ रहा है, तब यह सोसाइटी अपनी 'खुद की बारिश' बनाकर प्रदूषण से लड़ रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इमारतों के ऊपर लगे स्प्रिंकलर से पानी की बारीक फुहार हवा में छोड़ी जा रही है. देखने में यह बिल्कुल हल्की बारिश जैसा लगता है, लेकिन इसका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है.

कैसे काम करता है आर्टिफिशियल रेन सिस्टम? (How Artificial Rain System Works)

वीडियो के मुताबिक, सोसाइटी की छतों पर खास तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं. ये स्प्रिंकलर हवा में महीन पानी की बूंदें छोड़ते हैं, जो हवा में मौजूद धूल, स्मॉग और प्रदूषण के कणों को नीचे बैठा देती हैं. इस प्रक्रिया से आसपास की हवा कुछ हद तक साफ हो जाती है और AQI लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. हालांकि, यह पूरी तरह प्रदूषण खत्म नहीं करता, लेकिन लोकल लेवल पर इसका असर साफ दिखाई देता है. वीडियो में सोसाइटी के हरे-भरे गार्डन, साफ-सुथरे लॉन और चौड़े पैदल रास्ते भी नजर आते हैं, जो बताते हैं कि यह पहल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय से अपनाई जा रही है.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया (Public Reactions on Artificial Rain Initiative)

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प हैं. कई यूजर्स ने सोसाइटी की तारीफ करते हुए लिखा कि, अगर सरकार और बिल्डर्स ऐसी तकनीक अपनाएं, तो शहरों की हवा बेहतर हो सकती है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इस तरह की व्यवस्था हर जगह लगाई जा सकती है? इसकी लागत कितनी होगी और पानी की खपत कितनी होती है? कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि यह एक अच्छा अस्थायी समाधान है, लेकिन असली समस्या पर काम करना ज्यादा जरूरी है.

