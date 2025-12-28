दुबई की चकाचौंध वाली जिंदगी में बिहारी मजदूर ने दिखाई असली सच्चाई, कैदियों जैसी है लाइफ

Dubai migrant workers video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने विदेश में नौकरी करने के सपनों पर एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है. दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक पंकज चौहान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सुबह करीब 4:45 बजे का समय दिखाई देता है. अंधेरे में, सुरक्षा हेलमेट पहने सैकड़ों प्रवासी मजदूर बसों में चढ़ते नजर आते हैं. ये सभी मजदूर अपने-अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं. वीडियो किसी लेबर कैंप या श्रमिक आवास क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से रोजाना हजारों मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट्स और अन्य कामों के लिए निकलते हैं. वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन, 'दुबई का हाल यही है'...कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है.

विदेश की कमाई का दर्द (Dubai me kaam karne wale majdoor)

यह वीडियो अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार शेयर किया जा रहा है. वीडियो के वायरल होने की वजह साफ है कि यह वीडियो दिखावे से दूर, असली जिंदगी की झलक दे रहा है. दुबई को आमतौर पर लग्जरी लाइफ, ऊंची इमारतों और महंगी गाड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वीडियो ने उस चमक के पीछे छिपी मेहनत को सामने ला दिया. लोग इसे 'मेहनत और बलिदान की असली तस्वीर' बता रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में उमड़ा दर्द (migrant workers struggle)

वीडियो के कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने अपने निजी अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, 'भारत से बेहतर कुछ नहीं, और परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं. पैसा जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ रहकर.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'सऊदी अरब में भी यही हाल है. मैं खुद सात साल तक ऐसे ही रहा हूं.' कई लोगों ने कहा कि Gulf countries में कमाई तो होती है, लेकिन परिवार से दूर रहने की कीमत बहुत भारी होती है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जो लोग भारत में रहकर नौकरी और जिंदगी की शिकायत करते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.

बेहतर कमाई के पीछे छिपा संघर्ष (Struggle Behind Better Earnings Abroad)

यह वीडियो सिर्फ एक सुबह का दृश्य नहीं है, बल्कि लाखों प्रवासी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाता है. सुबह अंधेरे में उठना, घंटों सफर करना, कड़ी मेहनत करना और फिर उसी रूटीन को रोज दोहराना...यही उनकी जिंदगी बन जाती है. भारत से हर साल लाखों लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश जाते हैं, लेकिन वहां की हकीकत अक्सर सोशल मीडिया की चमक से अलग होती है. दुबई से वायरल हुआ यह वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का क्लिप नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन खुद से समझौता करते हैं.

