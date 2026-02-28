विज्ञापन
T20 World Cup 2026 Points Table: पाकिस्तान क्या किस्मत से सेमीफाइनल खेलेगा! न्यूजीलैंड की हार से कैसे बना गणित, जानें पूरा समीकरण

Pakistan needs big win over Sri Lanka to qualify for semi-finals: इंग्लैंड के न्यूज़ीलैंड को हराने के बाद, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफ़ाइनल की दौड़ में बना हुआ है. सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान के लिए आगे के समीकऱण क्या है, जानते हैं.

T20 World Cup 2026 Points Table: पाकिस्तान क्या किस्मत से सेमीफाइनल खेलेगा! न्यूजीलैंड की हार से कैसे बना गणित, जानें पूरा समीकरण
Pakistan's T20 World Cup Semi-Final Qualification Scenario

Pakistan semi finals equation of ICC T20 World Cup: इंग्लैंड ने शुक्रवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया. जिससे सेमीफाइनल के लिए रेस काफी दिलचस्प हो गई है बता दें कि इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गया है. तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है. ऐसे में न्यूजीलैंड के यह मैच हारते ही पाकिस्तान के लिए समीकरण में नया ट्विस्ट आ गया है. 

क्या है समीकरण

पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल की रेस में बने रहने के लिए 28 फरवरी को श्रीलंका को हराना होगा.  न्यूज़ीलैंड ने सुपर 8 स्टेज 3 पॉइंट्स के साथ खत्म किया, और पाकिस्तान सिर्फ़ तभी बराबरी कर सकता है जब अपना अगला मैच जीत जाए.

नेट रन रेट से फाइनल स्पॉट हो सकता है तय

लेकिन, नेट रन रेट से फाइनल स्पॉट तय हो सकता है. न्यूज़ीलैंड का NRR 1.39 है, जबकि पाकिस्तान का -0.461 है.  इसलिए पाकिस्तान को न सिर्फ़ मैच जीतना है, बल्कि उन्हें बड़े अंतर से जीतना है.

दूसरा समीकरण, 65 रन से या 13 ओवर

पाकिस्तान को 65 रन से या 13 ओवर में टारगेट चेज़ करना होगा जिससे   न्यूज़ीलैंड के लिए NRR के आधार पर पाकिस्तानी की बराबरी करना मुश्किल होगा. 

सुपर 8 में प्वाइंट्स टेबल का हाल

ग्रुप-2      खेलेजीते हारे बेनतीजाअंकनेट रनरेट
इंग्लैंड  (Q)33006+1.096
न्यूज़ीलैंड 31113+1.390
पाकिस्तान20111-0.461
श्रीलंका (बाहर)20200-2.800

अगर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है

कैंडी में बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को एक-एक पॉइंट मिलेगा. इस मामले में, पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड से 2 पॉइंट पीछे रह जाएगा. ऐसे में  कीवी टीम के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए यह काफ़ी होगा.

