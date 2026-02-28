'दो मिनट में ठीक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं...' बिहार के स्कूल में बच्चों के सामने शिक्षक-शिक्षिका का हाईवोल्टेज ड्रामा, Video वायरल

पश्चिमी चंपारण के बगहा‑2 प्रखंड स्थित हरका टोला प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में स्कूल के एक शिक्षक और महिला शिक्षिका के बीच इतना आपत्तिजनक और अमर्यादित विवाद देखने को मिलता है कि जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

कक्षा में बंद करने और ‘दो मिनट में ठीक कर देने' की धमकी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षक धनंजय दुबे महिला शिक्षिका रजनी तिवारी पर गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हें कमरे में बंद कर देने और 'दो मिनट में ठीक कर देने' जैसी धमकियां देते दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, वह बच्चों के सामने ही महिला शिक्षिका को थप्पड़ मारने की बात कहते नजर आते हैं.

सरकारी स्कूल में बच्चों के सामने शर्मनाक ड्रामा, शिक्षक–शिक्षिका का हाईवोल्टेज झगड़ा वायरल



महिला शिक्षिका का पलटवार, जूते से मारने की बात

दूसरी ओर, महिला शिक्षिका भी कम आक्रामक नहीं दिख रहीं. वह शिक्षक को 'जूते से मारने' और 'औकात दिखाने' जैसे शब्द बोलते हुए पलटवार करती हैं. इसी दौरान महिला शिक्षिका गंभीर आरोप लगाती हैं कि शिक्षक उन्हें कमरे में बंद कर गलत हरकत करना चाहता था.

बच्चों के सामने हाईवोल्टेज ड्रामा, हंसते दिखे मासूम

सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह पूरा विवाद स्कूल के बच्चों के सामने हुआ. वीडियो में छोटे‑छोटे बच्चे इस घटना को देखते हुए हंसते और मजाक करते नजर आ रहे हैं, जो उनके मानसिक विकास और स्कूल में मिलने वाले संस्कारों पर गंभीर सवाल उठाता है.

शिक्षा विभाग सक्रिय, जांच शुरू

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. लोग ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर बगहा‑2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फुदन राम ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्ट- बिंदेश्वर कुमार)