भारत से फ्रांस गया शख्स...LPG सिलेंडर का दे रहा इतना दाम, बोला- इंडिया ही अच्छा था

India vs France gas price : रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को झकझोर दिया. इस वैश्विक संकट का असर सीधा आम लोगों की रसोई तक पहुंचा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी संकट में भारत और फ्रांस जैसे दो देशों में LPG gas price का असर बिल्कुल अलग दिखा.

भारत में घरेलू गैस का सिस्टम (India's Domestic LPG System)

भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगभग 14 किलो का होता है. अधिकांश शहरों में home delivery LPG की सुविधा उपलब्ध है. सबसे अहम बात यह है कि सरकार सब्सिडी के जरिए आम लोगों को राहत देती है. सरकारी और निजी कंपनियां दोनों ही सख्त नियमों के तहत काम करती हैं, जिससे कीमतों में पूरी तरह बेकाबू बढ़ोतरी नहीं होती.

फ्रांस में गैस क्यों है महंगी? (Why LPG Is Expensive in France)

फ्रांस में गैस सिलेंडर लगभग 13 किलो का होता है, लेकिन वहां होम डिलीवरी की सुविधा नहीं है. लोगों को खुद स्टोर से सिलेंडर उठाना पड़ता है. यहां household gas subsidy जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और कीमतें पूरी तरह बाजार के भरोसे हैं. निजी कंपनियां दाम तय करती हैं, जिससे आम उपभोक्ता सीधा प्रभावित होता है.

युद्ध से पहले और बाद का फर्क (Before and After Russia-Ukraine War)

रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले फ्रांस दशकों तक रूसी पाइपलाइन गैस पर निर्भर रहा, जिससे कीमतें स्थिर बनी रहीं. युद्ध के बाद रूसी सप्लाई कम हुई और फ्रांस को महंगी LNG imports पर जाना पड़ा. नतीजा यह हुआ कि घरेलू गैस बिल अचानक बढ़ गए. सरकार को मजबूरी में अस्थायी प्राइस कंट्रोल लागू करना पड़ा.

भारत ने झटका कैसे संभाला? (LPG price comparison)

भारत भी वैश्विक असर से अछूता नहीं रहा, लेकिन mixed energy sourcing, सरकारी सब्सिडी और नीति हस्तक्षेप ने आम परिवारों को बड़ी राहत दी. यही वजह है कि भारत में गैस की कीमतें बढ़ीं जरूर, लेकिन यूरोप जैसी स्थिति नहीं बनी. यह तुलना साफ दिखाती है कि वैश्विक युद्ध का असर हर रसोई में पहुंचता है, लेकिन मजबूत नीतियां और उपभोक्ता-केंद्रित सिस्टम आम लोगों को बड़ी मार से बचा सकते हैं.

