विज्ञापन
विशेष लिंक

CNG PNG Rate: घरेलू रसोई गैस सस्ती, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ग्राहकों को तोहफा, कई शहरों में सीएनजी सस्ती

PNG CNG Rate: दिल्ली एनसीआर में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर दी गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पाइपलाइन गैस की कीमतों में कमी की है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा.

Read Time: 2 mins
Share
CNG PNG Rate: घरेलू रसोई गैस सस्ती, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ग्राहकों को तोहफा, कई शहरों में सीएनजी सस्ती
CNG PNG Rate Delhi NCR
  • इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घरेलू रसोई गैस के दामों में प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 0.70 रुपये की कटौती की है
  • दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को घरेलू पीएनजी गैस पर महीने में 50 से 150 रुपये तक की बचत होगी
  • 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ाकर 1691.50 रुपये कर दिए गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस पीएनजी के दाम घटा दिए गए हैं. देश की सबसे बड़ी घरेलू गैस वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी रेट में  कटौती की घोषणा की है. इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस का उपभोक करते हैं. जल्द ही सीएनजी रेट में भी कटौती की जा सकती है. CNG कीमतों में 2 से 3 रुपये की कटौती की जा सकती है.हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं कॉमर्शियल गैस सिलिंडर 111 रुपये बढ़ गया है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1691. 50 रुपये हो गया है. 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर के ये नए रेट लागू हो गए हैं.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि नए साल से दिल्ली एनसीआर के घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन गैस की कीमतों में 0.70 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती का लाभ मिलेगा. इससे महीने में 50 से 150 रुपये तक का लाभ उपभोक्ताओं को उनकी घरेलू खपत के हिसाब से मिल सकता है.

आईजीएल ग्राहकों को एनसीआर और यूपी के कई शहरों में सीएनजी कटौती का भी लाभ मिलेगा. 1 जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे से सीएनजी की दरों में कटौती की गई है.

करनाल और कैथल: 1 रुपये प्रति किलो
मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली: 0.5 रुपये 
रेवाड़ी: 1.0 रुपये प्रति किलो की कमी
कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर: 0.5 रुपये 
अजमेर, पाली और राजसमंद: 0.5 रुपये 
बांदा, चित्रकूट, महोबा: 0.5 रुपये प्रति किलो

तेल कंपनियों ने 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर रेट में लगभग 111 रुपये (7 फीसदी) का इजाफा किया है. इंडियन ऑयल के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो का व्यावसायिक गैस सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का का मिलेगा, जो छह महीनों में सबसे ज्यादा कीमतें हैं. दिसंबर में इसका रेट 1580.50 रुपये था. नए साल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने का असर होटल, रेस्तरां, ढाबे और अन्य तरह के भोजनालयों के खाने-पीने के सामान पर भी पड़ सकता है. स्विगी-जोमैटो आदि की फूड डिलिवरी भी महंगी हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PNG Rate In Delhi NCR, CNG Rate Delhi, Cooking Gas, LPG Gas Cylinder Price
Get App for Better Experience
Install Now