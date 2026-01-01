CNG PNG Rate: घरेलू रसोई गैस सस्ती, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ग्राहकों को तोहफा, कई शहरों में सीएनजी सस्ती

पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस पीएनजी के दाम घटा दिए गए हैं. देश की सबसे बड़ी घरेलू गैस वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी रेट में कटौती की घोषणा की है. इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस का उपभोक करते हैं. जल्द ही सीएनजी रेट में भी कटौती की जा सकती है. CNG कीमतों में 2 से 3 रुपये की कटौती की जा सकती है.हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं कॉमर्शियल गैस सिलिंडर 111 रुपये बढ़ गया है. 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1691. 50 रुपये हो गया है. 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर के ये नए रेट लागू हो गए हैं.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि नए साल से दिल्ली एनसीआर के घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन गैस की कीमतों में 0.70 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती का लाभ मिलेगा. इससे महीने में 50 से 150 रुपये तक का लाभ उपभोक्ताओं को उनकी घरेलू खपत के हिसाब से मिल सकता है.

A New Year Bonanza for IGL Customers!



In alignment with the vision of Hon'ble Prime Minister for clean and affordable fuel, IGL is offering a price benefit by reducing CNG prices across select IGL authorised Geographical area.



Effective at 6am from 01.01.2026, CNG rates are… pic.twitter.com/bIQBuZhiqi — Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) December 31, 2025

आईजीएल ग्राहकों को एनसीआर और यूपी के कई शहरों में सीएनजी कटौती का भी लाभ मिलेगा. 1 जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे से सीएनजी की दरों में कटौती की गई है.

करनाल और कैथल: 1 रुपये प्रति किलो

मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली: 0.5 रुपये

रेवाड़ी: 1.0 रुपये प्रति किलो की कमी

कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर: 0.5 रुपये

अजमेर, पाली और राजसमंद: 0.5 रुपये

बांदा, चित्रकूट, महोबा: 0.5 रुपये प्रति किलो

तेल कंपनियों ने 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर रेट में लगभग 111 रुपये (7 फीसदी) का इजाफा किया है. इंडियन ऑयल के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो का व्यावसायिक गैस सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का का मिलेगा, जो छह महीनों में सबसे ज्यादा कीमतें हैं. दिसंबर में इसका रेट 1580.50 रुपये था. नए साल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने का असर होटल, रेस्तरां, ढाबे और अन्य तरह के भोजनालयों के खाने-पीने के सामान पर भी पड़ सकता है. स्विगी-जोमैटो आदि की फूड डिलिवरी भी महंगी हो सकती है.