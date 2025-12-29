विज्ञापन
आज तक गलत तरह से केला खाते रहे हम, इस फिरंगी ने सिखाया सही तरीका, छिड़ गई बहस

Viral Video: जिस केले को हम पलक झपकते छीलकर खा लेते हैं, उसे ब्रिटेन के एटिकेट एक्सपर्ट ने ऐसे खाया कि सोशल मीडिया हंसी से लोटपोट हो गया. इस वायरल वीडियो पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

Read Time: 3 mins
इतनी तहजीब भी किस काम की? ब्रिटिश एक्सपर्ट का केला खाने का तरीका वायरल

Correct Way To Eat Banana: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक viral video जबरदस्त चर्चा में है, जिसमें ब्रिटेन के मशहूर एटिकेट एक्सपर्ट विलियम हैनसन केला को खाने का 'सही तरीका' बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका तरीका इतना अनोखा है कि लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

कौन हैं विलियम हैनसन? (Who Is William Hanson?)

विलियम हैनसन ब्रिटेन के जाने-माने एटिकेट एक्सपर्ट (शिष्टाचार प्रशिक्षक) हैं. वे अक्सर डाइनिंग एटिकेट और सोशल बिहेवियर से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @williamhanson पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे बताते हैं कि केला हाथ से नहीं, बल्कि चाकू और कांटे से खाना चाहिए.

केला खाने का सही तरीका क्या है (banana eating etiquette)

वीडियो में विलियम एक डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आते हैं. सामने प्लेट, छुरी, कांटा और एक पका हुआ केला रखा है. वे पहले केले के दोनों सिरे काटते हैं, फिर छिलके को चाकू से हल्का स्कोर करते हैं और कांटे की मदद से बड़े आराम से केला खाते हैं. उनका कहना है कि 'केला बंदरों की तरह हाथ से नहीं खाना चाहिए.'

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन (banana with fork and knife)

यह banana eating viral video देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर छा गया और इसे करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर मजे लिए. किसी ने लिखा, 'इतनी देर में तो मैं 6 केले खा लेता.' तो किसी ने कहा, 'ये तो केले की सर्जरी हो गई.' कई यूजर्स ने इसे अनावश्यक ड्रामा बताया.

केला कैसे खाएं (kela khane ka sahi tarika kya hai)

केला खाने का यह 'शाही तरीका' भले ही सबको पसंद न आए, लेकिन इतना तय है कि इस वीडियो ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है. हाथ से खाएं या कांटे से, केला तो आखिर केला ही है.

