पहली बार हवाई जहाज में बैठे मम्मी-पापा, बेटे ने शेयर किया इमोशनल Video, यूजर्स बोले- सच में जीत गए आप!

कभी-कभी ज़िंदगी के सबसे छोटे पल ही सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे यूके में रहने वाले भारतीय टेक्नोलॉजी इंजीनियर संजीवा रेड्डी थल्ला ने शेयर किया. उन्होंने अपने माता-पिता का पहला हवाई सफर करवाकर उनका सपना पूरा किया. यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों के लिए भी बेहद भावुक कर देने वाला बन गया.

गांव के खेतों से आसमान तक का सफर

वीडियो की शुरुआत तेलंगाना के एक गांव से होती है, जहां संजीवा के माता-पिता खेतों में बैठे दिखते हैं. इसके बाद वीडियो में उनके यूके में बिताए गए खुशनुमा पल दिखाई देते हैं- पत्नी और बच्चे के साथ बिताया गया पारिवारिक समय और माता-पिता के आने की तैयारी. संजीवा ने कैप्शन में लिखा कि यह उनके माता-पिता की पहली बार राज्य की सीमा पार करने की यात्रा थी, पहली बार हवाई जहाज में बैठने का अनुभव था और पहली बार उन्होंने जूते पहने थे.

देखें Video:

“यह कोई उपलब्धि नहीं, एक सफर का सार है”

संजीवा ने बताया कि जब उनके माता-पिता पहली बार यूके पहुंचे, तो उन्हें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, जब वे फटे कपड़े पहनकर, खाद के बोरे से बनी थैली लेकर स्कूल जाते थे और लंबे समय तक बिना पक्के घर के गुज़ारा किया था. उन्होंने लिखा, “यह पल किसी उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा का सार है, जिसने हमें यहां तक पहुंचाया.” संजीवा ने गर्व से लिखा कि “मेरी मां आज भी अंगूठे का निशान लगाती हैं और पिता मुश्किल से तेलुगू में अपना नाम लिख पाते हैं, लेकिन आज वे महाद्वीप पार कर मुझसे मिलने आए हैं, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है.”

लोगों की आंखें नम

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने बेटे की भावनाओं और माता-पिता के संघर्ष को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा- “भाई, आप सच्चे विजेता हैं.” दूसरे ने कमेंट किया- “दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग यही है.” तीसरे यूजर ने लिखा - “आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, माता-पिता के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं.” वहीं चौथे ने कहा- “आपके माता-पिता ने सच में आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं.”

सरल लेकिन गहरा पल

संजीवा रेड्डी का यह वीडियो सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि उन सभी माता-पिता को समर्पित है, जिन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग दिया. इंटरनेट पर लोग इसे देखकर कह रहे हैं - “हर बेटे को ऐसा पल अपनी माता-पिता को देना चाहिए.”

