लड़की के पहले पीरिएड्स का परिवार ने मनाया जश्न, भाई ने माथा चूमकर जताया प्यार, Video ने लोगों को किया इमोशनल

Girl's first menstruation ceremony: केरल की एक महिला रेश्मा सुरेश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक लड़की के पहले पीरिएड्स (Menstruation Ceremony) को जश्न मनाया जा रहा है. इस भावनात्मक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल जीत लिए. वीडियो को अब तक 69 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

दूध स्नान और आरती के साथ हुई रस्में

वीडियो में दिखाया गया है कि समारोह की शुरुआत दूध स्नान से होती है. इसके बाद परिवार की महिलाएं और पुरुष सदस्य लड़की को फूलों की माला पहनाते हैं और आरती उतारते हैं. इस दौरान सभी चेहरे पर गर्व और स्नेह साफ झलकता है. पारंपरिक तौर पर यह रस्म आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है.

हल्दी रस्म और मिठाई से हुई रस्म पूरी

इसके बाद परिवार के सदस्य लड़की के शरीर पर हल्दी का लेप लगाते हैं, जो शुद्धता और नए जीवन चरण के स्वागत का प्रतीक है. रस्म के बाद लड़की तैयार होती है, और फिर परिवार उसे मिठाई खिलाकर इस विशेष पल को यादगार बनाता है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे ‘नारीत्व का उत्सव' बताया. एक यूज़र ने लिखा- “वो खिले, वो बढ़े, वो चमके… उसकी नारीत्व यात्रा को इतना सुंदर सम्मान देना सच में भावुक कर गया.” एक ने कहा- “कितना सुंदर संदेश, न कोई शर्म, न कोई छुपाना, बस एक लड़की का नारी बनने का उत्सव.”

भाई के व्यवहार ने भी जीता दिल

वीडियो में लड़की के भाई का प्यार और सम्मान देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूज़र ने लिखा- “जिस तरह उसने अपनी बहन का सिर चूमा और हाथ थामा, उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता.” दूसरे ने कहा- “ऐसे बेटे हर घर में हों, जो नारीत्व का सम्मान करना सीखें.”

इससे पहले भी वायरल हुआ था ऐसा वीडियो

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ हो. इससे पहले सितंबर में आयूषा नाम की लड़की ने भी अपने पहले पीरिएड्स की वेलकम सेरेमनी का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसका परिवार खुशी और गर्व से रस्में निभा रहा था.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में बाल्टी और मग लेकर नहाने लगा शख्स, वायरल हुआ Video, यूजर्स बोले- इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

जैन मुनि कभी नहाते नहीं, फिर भी नहीं आती शरीर से बदबू, वायरल Video में जानें क्या है इसकी वजह?

शख्स के सामने फन फैलाए बैठे थे 5 ज़हरीले कोबरा, कर रहा था छूने की कोशिश, आगे जो हुआ, Video देख दहल उठेगा दिल