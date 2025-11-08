चलती ट्रेन में बाल्टी और मग लेकर नहाने लगा शख्स, वायरल हुआ Video, यूजर्स बोले- इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

Man Takes Bath Inside Train: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई अजीब वीडियो सामने आता रहता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मौजूद व्यक्ति एक ऐसी हरकत करता नजर आ रहा है जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और हो सकता है इसे देखकर आपको गुस्सा भी आए.



ट्रेन के अंदर खुलेआम नहाने लगा यात्री



इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन के टॉयलेट एरिया के बाहर बाल्टी में पानी भरकर नहाता हुआ नजर आ रहा है. इस व्यक्ति ने निक्कर पहना हुआ है और यह बाल्टी से ग्लास की मदद से पानी निकालकर अपने सिर और शरीर पर डाल रहा है. इसके बाद यह व्यक्ति अपने शरीर पर साबुत भी लगाता दिख रहा है.



सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

शख्स को नहाते हुए ट्रेन के कोच में मौजूद सभी लोग देख रहे हैं. सबके देखने के बावजूद भी इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यह बेहद ही मस्ती भरे अंदाज में नहा रहा है. इस वीडियो को ट्रेन में बैठे यात्रियों ने रिकॉर्ड किया है.

देखें Video:



‘सार्वजनिक जगह की गरिमा के खिलाफ हरकत'

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस हरकत को “सार्वजनिक जगह की गरिमा के खिलाफ” बताया. कई लोगों ने कहा कि ऐसी हरकतें न केवल ट्रेन यात्रियों की असुविधा का कारण बनती हैं बल्कि यह रेलवे के स्वच्छता नियमों का उल्लंघन भी है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया लहजे में कमेंट किए, जबकि कुछ ने गंभीर सवाल उठाए कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: जैन मुनि कभी नहाते नहीं, फिर भी नहीं आती शरीर से बदबू, वायरल Video में जानें क्या है इसकी वजह?

7 शेरों से भिड़ी अकेली शेरनी, अबतक का सबसे दुर्लभ वाइल्डलाइफ मुठभेड़ का Video देख दहल जाएगा दिल

बस में बैठी लड़कियों को झूमते देख, सड़क पर ही डांस करने लगी रास्ते से जा रही महिला, Video ने जीता सबका दिल