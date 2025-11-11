डिलीवरी बॉय बन गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने पहुंचा लड़का, फिर जो हुआ, लोग बोले- बॉयफ्रेंड से ज्यादा दोस्त खुश है

Birthday surprise: प्यार में लोग क्या-क्या नहीं करते! इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर पहुंच जाता है. उसका ये अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं- “प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है!” वीडियो में लड़का डिलीवरी बॉय की टी-शर्ट पहनकर गर्लफ्रेंड की सोसायटी में एंट्री करता है ताकि लड़की के घरवालों को शक न हो.

डिलीवरी बॉय से मांगी टी-शर्ट, हेलमेट और बाइक

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि लड़का एक असली डिलीवरी एजेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ देर के लिए उसकी टी-शर्ट, बाइक और हेलमेट दे दे. डिलीवरी बॉय भी दिलदार निकलता है और मदद के लिए तैयार हो जाता है. इसके बाद लड़का तुरंत कपड़े बदलता है और सोसायटी में घुस जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती है.

देखें Video:

बॉयफ्रेंड को देखकर शॉक्ड हुई लड़की

वीडियो में दिखता है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर इंतजार कर रहा है. जैसे ही लड़की बाहर आती है, उसे देखकर पहले तो हैरान रह जाती है. फिर धीरे-धीरे मुस्कुराती है और कहती है, “पागल हो क्या?” इसके बाद लड़का मोमबत्तियां जलाता है और लड़की से केक कटवाता है. दोनों एक-दूसरे को केक खिलाते हैं, छोटा-सा हग करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं.

इंस्टामार्ट ने भी किया कमेंट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आरव मावी (@chalte_phirte098) ने @instamart के साथ कोलैब कर पोस्ट किया है. महज दो दिनों में इस रील को 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 32 लाख से अधिक लाइक्स और 31 हजार से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. इंस्टामार्ट ने भी मज़ेदार कमेंट करते हुए लिखा- “Brocode!” वहीं, एक यूजर ने कहा, “भाई की खुशी अपनी खुशी है.” हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स मज़े लेते हुए कह रहे हैं कि अब तो लड़की के घरवालों और रिश्तेदारों तक यह वीडियो पहुंच ही गया होगा. एक यूजर ने लिखा, “जिससे बचा रहे थे, अब वही देखेंगे!”

सोशल मीडिया पर यह वीडियो न सिर्फ मज़ेदार है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्यार में लोग कभी-कभी कितनी बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं- चाहे इसके लिए डिलीवरी बॉय ही क्यों न बनना पड़े!

