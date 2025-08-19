पहली बार दिखी ताजमहल के अंदर की ऐसी जगह जहां हर कोई नहीं जा पाता! शख्स ने दिखाया ऐसा नज़ारा, चौंक गए लोग

ताजमहल (Taj Mahal) हमारे देश की धरोहर है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में स्थित यह इमारत अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है. हर साल, हर रोज़ यहां लाखों और हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट इसकी खूबसूरती निहारने दूर-दूर से आते हैं. लेकिन, यहां आने वालों को ज्यादातर वही हिस्सा देखने को मिलता है, जो सबके लिए खुला होता है. लेकिन, इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अंदर का ऐसा नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया, जो शायद ही किसी ने देखा होगा.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया गया है कि जो जगह वो दिखा रहा है, वहां शाहजहां और मुमताज की असली कब्र बनी हुई है. यह जगह आम पब्लिक के लिए हमेशा नहीं खुली होती है. इसलिए यह वीडियो तेजी से लोगों में चर्चा का विषय बन गया है. लोग भी इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं और वीडियो के बैकग्राउंड में लगे रफी साहब के गाने की बात भी कर रहे हैं.

आप देख सकते हैं कि वीडियो के सबटाइल में शख्स ने मुमताज और शाहजहां की असली कब्रगाह, आज दिखाता हूं आपको असली ताजमहल लिखा है. वह सीढ़ियों से उतरते हुए धीमे-धीमे नीचे जाता है और ज़मीन के अंदर मौजूद कब्र को दिखाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताजमहल देखने आने वाले टूरिस्टों को शाहजहां और मुमताज की नकली कब्र यानी सिनोटैफ दिखाई जाती है. जो खूबसूरत नक्काशी संगमरमर की कब्रें बीच में हॉल में रखी हुई हैं.

देखें Video:

इस कब्र के नीचे एक अंडरग्राउंड कक्ष में असली कब्र बनी हुईं हैं. इस एरिया को लगभग हमेशा ही बंद रखा जाता है और बहुत ही कम मौकों पर इसे खोला जाता है. हालांकि, वायरल वीडियो में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह सिनोटैफ है आसली कब्र. bobbykhan2786 नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर इस रील को पोस्ट करते हुए लिखा है- पूरा देखो.

वैसे तो रील 5 मई को शेयर की गई थी, लेकिन इन दिनों यह ऐसी वायरल हुई है कि वीडियो को अबतक 83 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. लोग ताजमहल के अंदर का नज़ारा देखने के बाद वीडियो के बैकग्राउंड में लगाए गए गाने की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ऐसा लगता है ये गाना इसी के लिए बना है. दूसरे यूजर ने लिखा- क्या आपको पता है ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत क्या है? ये रफी साहब की आवाज है! वो कितने अद्भुत और उस्ताद थे!

