इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कश्मीर के युवाओं के साथ खेला क्रिकेट, मैच का Video वायरल, लोग बोले- नेक्स्ट लेवल Aura

जम्मू-कश्मीर (Jammu&Kashmir) के शोपियां ज़िले के एक मैदान में स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हुए एक भारतीय सेना अधिकारी (Indian Army Officer) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में 44 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के एक अधिकारी को देखा जा सकता है, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय सेना की एक इकाई है. सेना का ये अधिकारी तेज़ गेंदबाज का सामना करते हुए क्रिकेट का बल्ला थामे नजर आता है.

वीडियो के वायरल होते ही, सोशल मीडिया यूज़र्स जमकर सेना और इस अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं. नागरिकों के साथ सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजनों में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की सराहना की जा रही है.

एक यूज़र ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेल रही है. कश्मीर में आवाम (जनता) और जवान (सेना) के बीच सौहार्द बढ़ रहा है. ये दृश्य कभी अकल्पनीय थे, लेकिन अब युवा उन्हें सशक्त बनाने में उनके योगदान को समझ रहे हैं."

वायरल वीडियो यहां देखें:

The Indian Army in Shopian Kashmir, playing cricket with the locals!



The bonhomie between the Awaam and the Jawan is strengthening in Kashmir! These scenes were once unimaginable but now the youth understand their contribution in empowering them! pic.twitter.com/C5JShjWRLe — Fatima Dar (@FatimaDar_jk) August 17, 2025

‘नेक्स्ट लेवल ऑरा'

उस क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें अधिकारी ने गेंद को मैदान के बाहर फेंका, एक यूज़र ने लिखा, "44 राष्ट्रीय राइफल्स राजपूत रेजिमेंट. उनका ऑरा नेक्स्ट लेवल का है. मुझे उनके स्कार्फ़ बहुत पसंद हैं."

इस बीच, एक अन्य ने लिखा, "हमें सुरक्षा बलों (जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, बीएसएफ), मीडिया और अन्य कॉर्पोरेट घरानों के बीच क्रिकेट मैच आयोजित करने शुरू कर देने चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया, स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन ज़्यादा बार होना चाहिए, खासकर युवाओं के लिए. हमें बाहरी ताकतों का गुलाम बनने की आदत छोड़कर, ज़मीनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है."

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय सेना ने खेल आयोजनों के ज़रिए आपसी संबंध सुधारने की कोशिश की हो. पिछले महीने, भारतीय सेना ने बारामूला स्थित बिपिन रावत स्टेडियम में चिनार प्रीमियर लीग के 11वें एडिशन की शुरुआत की थी. इस स्टेडियम का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सम्मान में रखा गया है. कश्मीर घाटी की 64 टीमों वाली इस लीग का उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और बड़ी लीग में आगे बढ़ने के मौका देना है.

