स्वीडन में जॉब छोड़ भारत लौटा युवक, घर से ऑफिस तक थकाऊ रहा पहला दिन, बोला- चैलेंजिंग है

स्वीडन (Sweden) से नौकरी छोड़कर वापस अपने देश भारत आने पर इस नौजवान को अब बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा रहा है. इसने स्वीडन से भारत आने के बाद अपनी नौकरी पर जाने से आने तक का पूरा सफर अपने 30 सेकंड के वीडियो में दिखाया है. शख्स के वीडियो से पता चलता है कि वह भारत आकर किस तरह चुनौतियों का सामना कर रहा है. इस नौजवान ने अपनी पूरी दिनचर्या को दिखाया और उसकी तुलना स्वीडन में बिताए अपने दिन से की है. उसने बताया है कि स्वीडन में घर से ऑफिस जाने में लगने वाला समय और माहौल कैसा होता है. ऑफिस में कैसे काम होता है और कितना आरामदायक माहौल है. वहीं, भारत में उसका पहला दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहा और कई परेशानियां आईं.

स्वीडन से भारत लौट नौजवान परेशान (Techie Indian Office From Sweden)

वीडियो में आप देखेंगे कि पहले यह नौजवान घर में तैयार होता है और ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करता है, जो आधे घंटे देर से आती है. फिर यह कैब में जाता है और सड़कों पर गड्ढे देखकर परेशान हो जाता है. वहीं, यह बताता है कि स्वीडन में ऑफिस घर से थोड़ी दूरी पर है और वह खूबसूरत सड़कों पर पैदल चलकर ही 20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है. वहीं, इंडिया के ऑफिस में इसकी चेकिंग होती है, जबकि स्वीडन के ऑफिस में कार्ड को पंच करता है और काम शुरू कर देता है. वहीं, इंडिया में आधे घंटे से वाईफाई का प्रॉब्लम बताता है और कंपनी वाले उसे एसबीआई स्टाफ की तरह चक्कर कटवाते हैं. वाईफाई समस्या ठीक होने के बीच वह चाय पीता है, जबकि स्वीडन के ऑफिस में उसकी शुरुआत हॉट कॉफी से होती है. इसके बाद काम करता है और थका हुआ घर निकल जाता है.

लोगों ने कहा वापस जाओ (Techie Indian Office Viral Video)

इस पर लोगों ने कमेंट में अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं. एक ने लिखा है, 'क्या भारत की बुराई करना जरूरी है? इसके जवाब में एक ने लिखा है, 'हां जरूरी है क्योंकि अब भारत में पहले जैसा कुछ सिस्टम नहीं रहा'. दूसरा यूजर लिखता है, 'कम से कम यहां फैमिली तो है'. तीसरे ने लिखा है, 'भाई आपने स्वीडन से भारत आकर बहुत बड़ी गलती कर दी'. चौथा लिखता है, 'मैं मानता हूं हमारे देश में बहुत पैसा होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है'. एक और लिखता है, 'भाई देश से इतनी तकलीफ है तो वापस चले जाओ'. इसके जवाब में एक लिखता है, बजाय इस लड़के को वापस भेजने के, इस बात पर ध्यान दो कि हमारे देश में वो सब क्यों नहीं हैं, जो स्वीडन जैसे छोटे देश में है, जबकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है'.

