जापान में तहलका मचाने आ रहे हैं Ranbir Kapoor, इस दिन रिलीज होगी 'Animal'

‘ANIMAL' RELEASE DATE IN JAPAN : संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' को शायद ही कोई भूल पाया हो. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म में रणबीर कूपर मुख्य भूमिका में थे. अपनी बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी रणबीर ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया था. अब खबर आ रही है कि भारत और दुनिया के कई देशों में अपना जलवा बिखेरने के बाद, 'एनिमल' जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

जी हां, 'एनिमल' 13 फरवरी, 2026 को जापान में रिलीज की जाएगी.

जापान में भारतीय फिल्मों का क्रेज पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है. 'RRR' और 'पुष्पा' जैसी फिल्मों को वहां के दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. अब 'एनिमल' की बारी है. संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों का स्टाइल और रणबीर कपूर की दमदार एक्टिंग वहां के युवाओं को काफी पसंद आ सकती है. फिल्म में बाप और बेटे के रिश्ते की जो खूंखार और इमोशनल कहानी दिखाई गई है, उसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जापानी दर्शक भी इससे जुड़ाव महसूस करेंगे.

बता दें इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म के गानों से लेकर इसके डायलॉग्स तक, हर चीज ने सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड किया था. यह फिल्म भारत में 01 दिसंबर, 2023 को रिलीज की गई थी.