'धुरंधर' के उजैर बलोच शाहरुख की इस एक्ट्रेस को कर रहे डेट? जानें कौन हैं दानिश पंडोर की गर्लफ्रेंड?

धुरंधर के बाद से उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर भी सुर्खियों में हैं. अब नाम चर्चा में है तो हर चीज पर नजर होगी है. फैन्स इनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल भी खंगालने लगे. इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा इशारा मिला है जिससे साफ सा हो गया है कि आखिर दानिश किसे डेट कर रहे हैं. दरअसल 22 दिसंबर को दानिश का बर्थडे था और इस मौके पर एक ऐसी पोस्ट आई जिससे उनके गर्लफ्रेंड वाला सीक्रेट भी शायद खुल ही गया. ये कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की हीरोइन रह चुकी हैं. आहना ने शाहरुख खान के साथ लीड रोल में काम नहीं किया बल्कि उनके बैनर रेड चिलीज के तहत आई सीरीज बेताल में काम किया था.

कहां से शुरू हुई दानिश और आहना कुमरा के लिंकअप की बात?

दरअसल एक्ट्रेस आहना कुमरा ने इंस्टाग्राम पर दानिश पंडोर के लिए एक प्यारा सा बर्थडे पोस्ट शेयर करके रिलेशनशिप की खबरों को हवा दी है. इस पोस्ट में धुरंधर एक्टर के साथ कई प्यारी तस्वीरें हैं, जिसने फैंस और फॉलोअर्स का ध्यान खींचा है, और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है.

फिल्म और टेलीविजन में अपने रोल्स के लिए जानी जाने वाली कुमरा ने लिखा, "मेरे जानने वाले सबसे अच्छे लड़के को! हैप्पी हैप्पी बर्थडे डीपी! मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारा (दिल) चाहता है! भगवान करे जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रहे और तुम्हें वह सारा प्यार, सफलता और खुशी मिले जिसके तुम हकदार हो! तुम्हारा साल धू-रन-धर हो डैनी बॉय!! @danishpandor #happybirthday."

इस प्यारे से मैसेज का जवाब देते हुए पंडोर ने लिखा, "बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी खूबसूरत @aahanakumra !! इतना प्यार भरा मैसेज लिखा है!! मिलकर बिल्कुल यही चीज एक बार फिर से रिपीट कर देना (sic)."

इस पोस्ट पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और कलीग्स का ध्यान तुरंत गया. अर्जुन बिजलानी, रिद्धिमा तिवारी, वाहबिज दोराबजी और विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स उन लोगों में से थे जिन्होंने कुमरा के पोस्ट पर कमेंट किया, जिससे फॉलोअर्स के बीच चर्चा और बढ़ गई.

इस पब्लिक डिस्प्ले के बावजूद, न तो आहना कुमरा और न ही दानिश पंडोर ने अपने रिश्ते को कनफर्म करते हुए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. हालांकि पोस्ट के टोन और विजुअल कंटेंट के चलते इनके बीच कुछ स्पेशल होने की चर्चा गर्म है. वर्कफ्रंट पर देखें तो आहना कुमरा को आखिरी बार रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था, जबकि दानिश पंडोर को धुरंधर में उजैर बलोच के किरदार में उनकी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ मिल रही है.