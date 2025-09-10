9 घंटे ऑफिस, 4 घंटे रैपिडो का पार्ट टाइम, फिर घर का काम, आपको मोटिवेट करेगा गुरुग्राम के युवक का डे रूटीन  

सिंगल रहने वालों की लाइफ में कितना हार्डवर्क है, इस वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है, खासकर वो सिंगल जिन्हें खुद कमाकर खाना है, उनके लिए जिंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं है. सिंगल के लिए दिनभर ऑफिस में काम और फिर घर पर भी आकर काम करना इतना आसान नहीं हैं, जितना लोगों को लगता है. अब इस वीडियो को देखें जिसमें गुरुग्राम (Gurugram) का एक नौजवान पहले तो 9 घंटे की ऑफिस की ड्यूटी बजाकर आता है और फिर रात को चार घंटे रैपिडो राइडर बनकर देर रात 2.30 बजे घर पहुंचता है और फिर अपना खाना खुद बनाकर कब खाता होगा और कब सोता होगा, इतना ही नहीं, अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए कितने बजे उठता होगा, आइए जानते हैं.

रात 2.30 बजे पहुंचता है घर (A Gurgaon Man Job Routine Video)



इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक नौजवान रात को 2.30 बजे घर पहुंचता है, पहले तो बर्तन धोता है और फिर 3 बजे अपना खाना बनाने की तैयारी करता है. चूल्हे पर खाना चढ़ाने के बाद वह अपने पालतू डॉग को दूध देता है और वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डालकर घर की साफ सफाई में जुट जाता है और इतने में खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर खुद खाना खाता है और अपने डॉग और उसके दोस्त को भी खाना को देता है. इस बाद वीडियो समाप्त हो जाता है. इस वीडियो पर 50 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. अब इस वीडियो पर लोग इस नौजवान को दुआएं दे रहे हैं.

देखें Video:

लोगों के आ रहे मिक्स रिएक्शन (A Gurgaon Man Viral Viral)

इस पर एक ने लिखा है, 'भगवान करे तुम्हारी जेब कभी खाली ना हो'. दूसरा लिखता है, बहुत ही प्रेरणादायक, आपको मजबूती मिले, बस शुरुआती दिन स्ट्रगल के हैं और उसके बाद एक नया सवेरा होगा, बप्पा ब्लेस यू'. तीसरे ने लिखा है, 'भाई एक घंटा तो आपने वीडियो की एडिटिंग भी की है'. एक ने सलाह दी कि भाई ऑनलाइन घर से काम कर लो 30 से 40 हजार रुपये कमा लेंगे'. एक और लिखता है, 'जब भाई घर पर अकेला रहता तो इतने सारे बर्तन कैसे हुए'. यानि कुल मिलाकर वीडियो पर मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, कोई इसे इंस्पिरेशनल बता रहा है तो कोई इसे स्क्रिप्टेड कह रहा है.

