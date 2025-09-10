जेब ढीली नहीं फाड़नी पड़ेगी... iPhone 17 के लॉन्च पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स बोले- 19-20 का भी फर्क नहीं है!

iPhone 17 launch Funny Memes: एप्पल के जिस iPhone 17 सीरीज का लंबे समय से लोगों को इंतजार था, आखिरकार भारत सहित अन्य ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है. Apple ने लॉन्च इवेंट में चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, और iPhone 17 Air को लॉन्च किया है, साथ ही कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. Apple ने इसे iPhone 17 सीरीज का सबसे स्लिम और हल्का मॉडल बनाया है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे पतला iPhone है, जिसकी मोटाई केवल 5.6mm है.
महिला सुना रही थी गाना, हाथी करने लगा दुलार, प्यार जताने के लिए केयरटेकर की गोद में रख दिया पैर और फिर...
वहीं, बात करें भारत के iPhone यूजर्स की तो भारत में iPhone पसंद करने वाले अच्छे खासे लोग हैं. कुछ लोग तो इतने शौकीन हैं कि वो नया मॉडल लॉन्च होते ही स्टोर पर पहुंच जाते हैं. ऐसे में भारत में इस एप्पल प्रोडक्ट का एक बड़ा मार्केट है, जिसके चलते iPhone का नया मॉडल लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर भी इसके ढेरों मीम्स बनने लगते हैं. जिसमें कुछ लोग तो इसे अपने बजट से जोड़कर देखते हैं, तो वहीं कई यूजर्स सिर्फ मज़े लेने के लिए iPhone पर मीम शेयर करने लगते हैं.
इससे पहले जितने भी iPhone के मॉडल लॉन्च हुए, सोशल मीडिया यूजर्स ने सभी पर मज़ेदार मीम्स शेयर किए. तो अब भला iPhone 17 के लॉन्च पर वो प्रथा कैसे भूली जा सकती है. यूजर्स इस नए मॉडल को लेकर भी सोशल मीडिया पर मज़ेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. तो आइए एक नज़र डालते हैं iPhone 17 पर वायरल हो रहे इन मज़ेदार मीम्स पर...
Me, watching the 🍎 event with this in my pocket:#AppleEvent #iPhone17 pic.twitter.com/av9VXYlHag— ZEE5Official (@ZEE5India) September 9, 2025
YouTuber and influencer after 2days.#iPhone17 #iPhone17Pro pic.twitter.com/qMxFensn1e— Saransh (@lonewolfonx) September 10, 2025
Best Meme— Anshul Garg (@AnshulGarg1986) September 9, 2025
"iPhone at every launch 🤣🤣🤣🤣#AppleEvent #iPhone17 #iPhone17Pro #iPhone17Air pic.twitter.com/hhd3p2sWVh
Apple Fanboys that defended 60Hz for years experiencing 120Hz for the first time on an iPhone 17 pic.twitter.com/RcQ5hWldDh— NikTek (@NikTekOfficial) September 9, 2025
iPhone 17 pic.twitter.com/6gSxCCFD2T— 💖 (@twaniimals) September 9, 2025
Ye iphone 17 launch ke baad iphone 12 kitne ke hoga ji? #AppleEvent pic.twitter.com/BpKs1D3xiD— Sagar (@sagarcasm) September 9, 2025
September 10, 2025
iPhone 17 has been announced and you are still using iPhone 7. #AppleEvent pic.twitter.com/4mppyQo4sk— DME 🇳🇦 (@dme_363) September 9, 2025
Apple after shaving 1 milligram of weight from the new phone and calling it iPhone 17 pic.twitter.com/SH8rYox8kZ— Not Jerome Powell (@alifarhat79) September 9, 2025
When Apple launches the same phone with just a different camera position and a higher price— Grow Up (@letbehappy95) September 9, 2025
Le people-#AppleEvent #iphone17
A19 with 256 GB airpods 3 pic.twitter.com/kwuaznY4sR
I've seen this movie a bunch, so I'm not sure how I missed this. #iPhone17 pic.twitter.com/35mBTLlc1Y— Scott Jeschke (@ScottJeschke) September 9, 2025
यह भी पढ़ें: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच वायरल हुआ स्कूली छात्र के दमदार भाषण का Video, बोला- जुनून की आग जल रही है...
9 घंटे ऑफिस, 4 घंटे रैपिडो का पार्ट टाइम, फिर घर का काम, आपको मोटिवेट करेगा गुरुग्राम के युवक का डे रूटीन
पिता ने 52 साल की उम्र में पूरी की MBA की पढ़ाई, बेटे ने खुशी में दी सरप्राइज पार्टी, Video ने जीता सबका दिल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं