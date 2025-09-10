AI टूल से बनाया भारत की सड़कों पर दौड़ता ऑटो रिक्शा गेम का मॉडल, Video देख करेगा खेलने का मन

बेंगलुरु बेस्ड एक टेकी (Bengaluru Techie) ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बड़े कमाल की ऑटो रिक्शा रेसिंग गेम तैयार किया है. अब इस टेकी का यह रेसिंग गेम सोशल मीडिया पर छा गया है. यह एक एआई टूल वाला रेसिंग गेम है, जिसमें कोई लग्जरी और हाई फाई कार नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा है, जो सड़कों पर तेजी से दौड़ता दिख रहा है. इस शख्स ने अपने एक्स हैंडल पर इसका एक नमूना शेयर किया है, जिसे देख लोग इसकी ओर प्रभावित हो रहे हैं. हरिन नितिशवार नामक टेकी ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिस पर यूजर्स भी अपने मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

ऑटो रिक्शा रेसिंग एआई गेम (Grand Theft Auto Rickshaw Racing Game)

इस टेकी ने इस वीडियो को नैनो बनाना और जेमिनी एआई एप के जरिए बनाया है, जो इन दिनों खूब पॉपुलर हो रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में हरिन नितिशवार ने लिखा है, 'ये एआई टूल्स बड़े प्रभावी हैं, मैंने यह ऑटो रिक्शा रेसिंग गेम कॉन्सेप्ट बनाया है, अगर यह रियल गेम बन जाए तो क्या आप इसे खेलना चाहेंगे? हरिन ने इसे 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रिक्शा' (Grand Theft Autorickshaw) नाम दिया है. वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ऑटो रिक्शा वाहनों से भरी सड़क पर हवा से बात कर रहा है और जैसे ही एक गड्डा आता है तो वह हवा में उड़ जाता है और फिर सड़क पर दौड़ने लगता है.

कनाडियन यूट्यूबर ने भी किया ट्राई (Auto Rickshaw Racing Game Viral Video)

वहीं, हरिन का यह आइडिया सोशल मीडिया पर छा गया और जब एक कनाडियन टेक यूट्यूबर की कालेब फ्रिसेन की इस पर नजर पड़ी तो उसने इसे अपने शो रनटाइम बीआरटी पर दिखाया. उसने भी उसी प्रॉम्प्ट का टेस्ट किया, बतौर फर्स्ट पर्सन व्यूज वो यह देखकर हैरान था कि साइड मिरर में दिखने वाली तस्वीरें भी बिल्कुल एक्यूरेट थीं. अब इस रेसिंग गेम कॉन्सेप्ट ने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि यह गेम भारत में सड़कों के हाल को पूरी तरह से बयां कर सकता है. वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस गेम को लॉन्च करने पर हामी भरी है और अब उनको इस गेम का इंतजार है. क्या आप भी इस गेम को खेलना चाहते हैं?

