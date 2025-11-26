बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर एंट्री कर रहे लोग, देख पब्लिक बोली- ये बैंक है या 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑडिशन

SBI Ladder Viral Video: सोचिए...आप पासबुक अपडेट कराने सुबह-सुबह बैंक जा रहे हों और सामने का नजारा किसी रोपवे या एडवेंचर पार्क से कम ना हों. तो यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे. भद्रक (ओडिशा) के लोग भी इन दिनों यही सोच रहे हैं, क्योंकि SBI की शाखा में जाने के लिए उन्हें सचमुच ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ी एक लकड़ी की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा और बस...यही ‘सर्वाइवल-जुगाड़' वाला सीन सोशल मीडिया पर बवंडर की तरह वायरल हो गया.

ये भी पढ़ें:-66 साल के 'चाचा' को लगी 33 करोड़ की लॉटरी, कंजूस बीवी को नहीं लगने थी भनक, चुपचाप उड़ाता रहा पैसा

सीढ़ी टूटी, गेट टूटा और ग्राहक चढ़ गए ट्रैक्टर पर (viral bank video)

भद्रक के चरम्पा इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला. जरूरी था लेकिन हुआ क्या? SBI शाखा की पहली मंजिल पर जाने वाली पूरी सीढ़ी ही तोड़ दी गई. नतीजा बैंक खुला था, पर रास्ता नहीं. लोगों ने जब देखा कि ऊपर जाने का कोई साधन नहीं, तो बैंक स्टाफ ने देसी जुगाड़ लगाया. ट्रैक्टर की ट्रॉली और लकड़ी की सीढ़ी...अगले ही पल तैयार हो गया अस्थायी SBI ‘एंट्री ब्रिज.' और बस, ग्राहक लाइन लगाकर उसी ट्रॉली-सीढ़ी से ऊपर चढ़ते गए.

ये भी पढ़ें:-बेटी की याद में टूटा पिता, स्टेशन पर रो पड़ा मजदूर, कांपती आवाज और भीगी पलकों ने बयां किया दर्द

सीढ़ी वाला बैंक वीडियो (Bhadrak SBI incident)

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे सुरक्षा गार्ड हाथ पकड़कर एक-एक कर के लोगों को ऊपर चढ़ा रहे हैं. बुजुर्ग डर-डर कर कदम रख रहे हैं. महिलाएं सामान पकड़े जद्दोजहद कर रही हैं और लोग नीचे खड़े मोबाइल निकाल-निकालकर वीडियो बना रहे हैं. पूरा सीन देखकर लगता है मानो 'बैंक में पैसा जमा करने नहीं…जैसे कोई टास्क जीतने जा रहे हों.'

लोग बोले- SBI ने ग्राहक योग्यता परीक्षा शुरू कर दी क्या? (tractor ladder bank entry)

सोशल मीडिया पर हर तरफ वही वीडियो घूम रहा है. कमेंट्स में गजब की लहर देखने को मिल रही है. एक यूजर ने लिखा, ये बैंक है या Khatron Ke Khiladi का ऑडिशन? दूसरे यूजर ने लिखा, मां ने कहा था बैंक में जॉब मत करना…अब समझ आया. तीसरे यूजर ने लिखा, ट्रैक्टर वाला बंदा तो स्टार बन गया. चौथे यूजर ने लिखा, Senior citizen के लिए ये ‘सीढ़ी चैलेंज' ठीक नहीं भाई. पांचवें यूजर ने लिखा, भारत में जुगाड़ खत्म हो जाए, तो आधे ऑफिस बंद हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें:-एक्सीडेंट में टूटी हड्डियां, पर नहीं टूटा रिश्ता, दूल्हे ने अस्पताल में रचाई शादी,लोग बोले- 'विवाह' याद आ गई

अतिक्रमण हटाने में क्यों टूटी बैंक की सीढ़ी? (SBI juggad video)

अधिकारियों के अनुसार, चरम्पा मार्केट से भद्रक रेलवे स्टेशन तक बड़े पैमाने पर ड्राइव चला. कई दुकानें, घर, अवैध ढांचे, सब हटाए गए. SBI बिल्डिंग के सामने बना हिस्सा और सीढ़ियां अतिक्रमण वाली जमीन पर थीं, इसलिए उन्हें भी गिरा दिया गया. नोटिस पहले दिया गया था, पर कार्रवाई नहीं हुई. परिणाम- ग्राहक फंस गए, बैंक का एंट्री पॉइंट हवा हो गया.

ये भी पढ़ें:-स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा

दो दिन तक चला ‘ट्रैक्टर-सीढ़ी मॉडल', फिर लगी स्टील की नई सीढ़ी (SBI branch incident Odisha)

जनता के गुस्से और वायरल वीडियो के बाद बिल्डिंग मालिक सक्रिय हुए, फिर बुधवार को नई स्टील की सीढ़ी लगाई गई. अब ग्राहक सामान्य तरीके से बैंक में आ-जा सकते हैं और यह ‘ट्रॉली-टूरिस्ट एंट्री' बंद हो गई है.

ये भी पढ़ें:-भयंकर जुगाड़...बंदे ने ईंट और सीमेंट से बनवा डाली वाशिंग मशीन, वीडियो देख हिला लोगों का दिमाग